Hatay’da 187 düzensiz göçmen yakalandı

Hatay İljandarma komutanlığı ekipleri Antakya ve Reyhanlı ilçelerinde göçmen kaçakçılığı yapıldığı bilgisi aldı. Alınan bili üzerine geniş çaplı operasyon başlatıldı.

Reyhanlı ilçesi Varışlı Mahallesi'nde bir araçta 14, arazide de 152 düzensiz göçmen yakalanırken, Antakya ilçesi Apaydın Mahallesi'nde de bir ikamette 21 düzensiz yakalandı.

Reyhanlı'da yakalanan A.M.A. isimli göçmen kaçakçısı çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Antakya'da yakalanan M.Y. ve A.Y. isimli organizatörler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldılar.

Mültecilerin ise sınırdışı edilmek üzere Hatay İl Göç İdaresi ekiplerine teslim edildiği belirtildi.