Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri AK Partili Hamza Dağ’dan 12 Eylül darbesi açıklaması
Giriş Tarihi: 12.9.2021 11:58

AK Partili Hamza Dağ’dan 12 Eylül darbesi açıklaması

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
AK Partili Hamza Dağ’dan 12 Eylül darbesi açıklaması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, 12 Eylül 1980 yılındaki askeri darbenin 41. yıl dönümü dolayısıyla bir açıklama yaparak, “Hiç bir zaman milletimizin iradesini esir alamayacak darbeleri bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin kararlı duruşu, darbe zihniyetine karşı en büyük gücümüzdür” dedi

12 Eylül 1980 yılındaki askeri darbenin 41. yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

"MİLLETİMİZİN KARARLI DURUŞU, DARBE ZİHNİYETİNE KARŞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR"

Dağ, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi tarihimizde silinmeyecek bir utanç olan 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Hiç bir zaman milletimizin iradesini esir alamayacak darbeleri bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin kararlı duruşu, darbe zihniyetine karşı en büyük gücümüzdür" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
AK Partili Hamza Dağ’dan 12 Eylül darbesi açıklaması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA