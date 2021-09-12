AK Partili Hamza Dağ’dan 12 Eylül darbesi açıklaması

12 Eylül 1980 yılındaki askeri darbenin 41. yıl dönümü dolayısıyla AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Tanıtım ve Medya Başkanı Hamza Dağ, sosyal medyadan bir açıklama yaptı.

"MİLLETİMİZİN KARARLI DURUŞU, DARBE ZİHNİYETİNE KARŞI EN BÜYÜK GÜCÜMÜZDÜR"

Dağ, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Siyasi tarihimizde silinmeyecek bir utanç olan 12 Eylül darbesinin üzerinden 41 yıl geçti. Hiç bir zaman milletimizin iradesini esir alamayacak darbeleri bir kez daha lanetliyorum. Milletimizin kararlı duruşu, darbe zihniyetine karşı en büyük gücümüzdür" dedi.