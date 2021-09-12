Oda TV’den 12 Eylül yıldönümünde darbe iması!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Diyarbakır ve Bingöl'de gerçekleştirdiği programında skandal ifadeler kullandı. Bir yandan 12 Eylül darbesini kınayan açıklamalarda bulunan Davutoğlu bir yandan da erken seçim isteğini demokrasiye müdahale imasıyla soslayarak bunu 'Tek yol' olarak gösterdi.

DAVUTOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI DARBE İMASI İÇİN PAS OLDU!

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, partisinin il başkanlığı binasını açmak için gittiği Bingöl'de kendisine yöneltilen soruları cevapladı.

Yaptığı açıklamalarda Başkan Erdoğan'ın 2023'te yeniden aday olamayacağını iddia eden Ahmet Davutoğlu tek yolun erken seçim olduğunu söyledi. Bu sözlerini "Ben de bir çok anayasa hukukçusuna sordum. Tek yol 2022 Haziranı'ndan önce Cumhurbaşkanı'nın seçime gitmesi. O zaman tekrar aday olabilir" ifadeleriyle destekleyen Davutoğlu Oda TV için adeta darbe iması pası verdi.

SKANDAL İFADELER

Davutoğlu'nun açıklamalarını yayınlayan Oda TV haberi darbe, suikast ve darbe girişimi imalarıyla devam ettirerek şu skandal ifadeleri kullandı:

"'Anayasa çok açık ve net 'Erdoğan seçilemez' diyor" sorusu Türkiye'nin de gündemine girdi. Ancak söz konusu soru; bu yıl Haiti'de suikasta, Gine ve Tunus'ta ise darbeye neden oldu."

Söz konusu skandal haber sosyal medyada büyük tepki çekti.