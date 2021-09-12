Başkan Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün gerçekleştirdiği Kahramanmaraş
ziyaretinde, Türkiye
'nin 81 ilinden gelen gençlerle Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi
'nde buluştu. Duyguları ete kemiğe büründürmenin en kestirme yönteminin şiir olduğunu belirten Erdoğan, "Bunun için sizlere diyorum ki şiir okuyun, dinleyin, yazın; yani şiir gibi konuşun, şiir gibi yaşayın" ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları şöyle:
Diyarbakır
'da Kahramanmaraşlı genç bir kardeşimize sözümüzü böyle 40 gün gecikmeyle de olsa yerine getirmekten memnuniyet duyuyorum. Bir şehirde sanatın, edebiyatın yaygın olmasının mutlaka pek çok farklı sebebi vardır. Ama Maraş
'ta bu sorunun cevabı bellidir. Maraş sözünü edebiyatla, şiirle, türküyle söyleyen bir şehirdir.
Hiç şüphesiz âleme, dünyaya ve insanlığa söyleyecek sözü olan insan için edebiyat ve özellikle şiir en doğru yöntemdir. Bizim de ilk gençlik yıllarımızdan itibaren hayatımız hep edebiyatın ve şiirin içinde geçmiştir.
Şiiri yazmak kadar okumanın da bir sanat olduğuna inanıyorum. Siyaset hayatımızda, hitabetimizin gelişmesinde şiire olan alakamızın büyük katkısı vardır. Davamızı yüreklere nakşetmenin en etkili yolu hâlâ bana göre şiirdir.
Sevgimizi kalpten kalbe aktarmanın en çarpıcı yolu hâlâ şiirdir. Duygularımızı ete kemiğe büründürmenin en kestirme yöntemi hâlâ şiirdir. Bunun için sizlere diyorum ki şiir okuyun, dinleyin, yazın; yani şiir gibi konuşun, şiir gibi yaşayın.
Türkiye'nin gençlerini küresel projelerin dolgu malzemesi yapmak isteyenlere karşı en güçlü direnişi vereceğimiz alanlardan biri de şiirdir.
CEVABI BÜYÜK ALKIŞ ALDI
Trabzon
'dan gelen bir genç, Başkan Erdoğan'a "Şiir okumayı sevdiğinizi biliyoruz. Peki hiç şiir yazıyor musunuz? Biraz özel olacak ama eşiniz Emine Erdoğan Hanımefendi
'ye şiir yazdınız mı ya da kendisine şiir okudunuz mu?" sorusunu yöneltti. Sorunun çok zor olduğunu gülümseyerek belirten Erdoğan, "Maalesef şiir yazmıyorum ama şiir okuyorum, okumaya devam ediyorum. Eşimle ise şiir gibi bir yaşamımız var" yanıtını verdi. Erdoğan'ın bu cevabı büyük alkış aldı. Daha sonra oğlu Bilal Erdoğan
'a bakan Başkan Erdoğan, "Oğlum da burada herhalde aktarıyor annesine" dedi.