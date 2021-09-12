Son dakika: 12 Eylül koronavirüs verileri açıklandı! İşte Kovid-19 hasta, vaka ve vefat sayılarında son durum...

VEFAT VE VAKA SAYILARI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNDE
Türkiye'de son 24 saatte 310 bin 546 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 352 kişinin testi pozitif çıktı, 243 kişi yaşamını yitirdi. Tedavisi ya da karantina süreci sona eren 25 bin 616 kişi iyileşti.
AŞI SAYISI 102 MİLYONA YAKLAŞTI
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 83,3 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64,94 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 748 bin 658'e yükseldi.
'BANA BİR ŞEY OLMAZ' DİYENLERE UYARI: RİSK DEVAM EDİYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada "Bana bir şey olmaz" düşüncesi ile hareket eden vatandaşlara seslendi. Bakan Koca, "'BANA BİR ŞEY OLMAZ!' Bugünkü vaka sayısı: 21.352. Bu vakalara "Bana bir şey olmaz." ihmali yol açıyor. Bugünkü can kaybı: 243. Vefatların nedeni, ihmallerin yol açtığı yayılım. Tam doz aşımızı zamanında olmalı, tedbirlere düzenli ve birlikte uymalıyız. Risk devam ediyor." dedi.
12 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
11 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 11 Eylül'de açıklanan verilere göre 22 bin 923 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 259 oldu. Bir günde toplam 314 bin 046 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 30 bin 144 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 82,83 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 64,70 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 101 milyon 454 bin 754'e yükseldi.
"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,3 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Kilis, Çanakkale, Tekirdağ, Yalova, Amasya, Aydın, Balıkesir, Antalya takip etti.
"EN DÜŞÜK AŞILAMA GÜMÜŞHANE"
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 63,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Gümüşhane'yi sırasıyla Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Batman, Bingöl, Muş, Siirt, Bayburt ve Bitlis takip etti.
VEFAT SAYILARININ AZALMASI BU İKİ ŞARTA UYULMASINA BAĞLI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs verilerine ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vaka sayımız 22.923. Can kaybımız 259. Vefat sayılarının azalması; tedbirlere herkesin birlikte - düzenli uymasına, tam doz aşı oranının hızla artmasına bağlı. Yayılımı ve sonuçlarını böyle durdurabiliriz. Her yeni gün, salgın şartlarından geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız." ifadelerini kullandı.
İşte 11 Eylül koronavirüs tablosu:
10 EYLÜL KOVİD-19 VERİLERİ:
Türkiye'de 10 Eylül tarihinde 318 bin 835 koronavirüs testi yapıldı. 23 bin 562 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, 214 kişi hayatını kaybetti. Karantina süreci ya da tedavi süreci sona eren 35 bin 83 kişi ise iyileşti.
AŞI SAYISI 101 MİLYONU GEÇTİ
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 82,54, 2'nci doz ortalaması yüzde 64,38 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 51 milyon 234 bin 95, 2'nci dozda 39 milyon 963 bin 236 ve 3'üncü dozda 9 milyon 374 bin 668 olmak üzere toplam 101 milyon 48 bin 667 aşı uygulandı.
BAKAN KOCA: YARIN TERSİ DE MUHTEMEL BİR DURUM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca verilerdeki düşüşe rağmen vatandaşlara uyardı. Koca, "Vaka sayımız 23.562. Dün 257 olan can kaybımız bugün 214. Vakaların seyrinde bariz düşüş yok. Can kaybı sayısındaki azalma şu an için umut verici. Ama bu, yarın tersi de muhtemel bir durum. Salgın ortamında, aşıyla geri dönüşü olmayan adımlar atmalıyız. Tedbirler yol arkadaşımız." dedi.
10 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
9 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 9 Eylül tarihinde toplam 314 bin 793 koronavirüs testi yapıldı. Vaka sayısı 23 bin 846 olurken, vefat sayısı da 257 oldu. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 31 bin 322 kişi ise iyileşti.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 82,5, 2'nci doz ortalaması yüzde 63,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 930 bin 700, 2'nci dozda 39 milyon 599 bin 848 ve 3'üncü dozda 9 milyon 287 bin 641 olmak üzere toplam 100 milyon 267 bin 925 aşı uygulandı.
"TABLOYU TÜMDEN DEĞİŞTİREBİLİRİZ"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.846. Dünle bugün arasında lehimize 68 fark var. Dün 262 olan can kaybımız, bugün 257. Acı haberin sayısı azaldı. Bu farklarda, sayılarla ifade edilemeyecek sonuçlar var. Hayat var. Bugün 100 milyon doz aşıya ulaştık. Birlikte bu tabloyu tümden değiştirebiliriz." ifadelerine yer verdi.
İşte 9 Eylül verileri...
8 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 8 Eylül tarihinde 308 bin 437 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 914 kişinin testi pozitif çıktı, 262 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 30 bin 103 kişi ise iyileşti.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 81,60, 2'nci doz ortalaması yüzde 63,31 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 648 bin 789, 2'nci dozda 39 milyon 298 bin 396 ve 3'üncü dozda 9 milyon 208 bin 878 olmak üzere toplam 99 milyon 582 bin 607 aşı uygulandı.
BAKAN KOCA: AŞILARIMIZI OLUP TOPLUM BAĞIŞIKLIĞINI SAĞLAYALIM
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.914. Can kaybımız 262. Tablodaki ciddi seyri kontrol altına almak ve can kayıplarını azaltmak için elimizdeki imkân tedbirler ve aşıdır. Tam doz aşılarımızı olup toplum bağışıklığını sağlayalım. Maske, mesafe, temizlik kuralı şu an vazgeçilmezimiz." ifadelerini kullandı.
İşte 8 Eylül koronavirüs haritası...
7 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 7 Eylül tarihinde 304 bin 864 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 638 kişinin testi pozitif çıktı, 274 kişi hayatını kaybetti. Tedavisi ya da karantina süreci sona eren 34 bin 402 kişi iyileşti.
UYGULANAN AŞI SAYISI 99 MİLYONA YAKLAŞTI
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 81,8, 2'nci doz ortalaması yüzde 62,80 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 50 milyon 324 bin 643, 2'nci dozda 38 milyon 978 bin 541 ve 3'üncü dozda 9 milyon 122 bin 835 olmak üzere toplam 98 milyon 828 bin 646 aşı uygulandı.
BAKAN KOCA: ÖLÜMLERİ AZALTMALIYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 23.638. Covid-19 sebebiyle yeni can kaybımız 274. Vaka sayılarını istikrarlı şekilde düşürmeli ve ölümleri azaltmalıyız. Bunun yolu aşılanma oranını artırmak, toplum bağışıklığı sağlanana kadar tedbirlere uymaktır. İstediğimiz sonuç tedbirle aşıya, yani bize bağlı!" ifadelerine yer verdi.
İşte 7 Eylül verileri...
6 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 6 Eylül tarihinde 301 bin 164 testte 20 bin 962 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 271 kişi hayatını kaybederken, 29 bin 327 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi. En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 80,47, 2'nci doz ortalaması yüzde 62,23 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 49 milyon 946 bin 816, 2'nci dozda 38 milyon 628 bin 745 ve 3'üncü dozda 9 milyon 28 bin 86 olmak üzere toplam 97 milyon 981 bin 595 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Amasya, Kilis, Aydın, Yalova, Kırklareli ve Balıkesir olurken en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bitlis, Bayburt, Bingöl, Batman, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.
"SOSYAL HAREKETLİLİKLE RİSK ARTACAK"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vaka sayımız 20 bin 962. Kovid- 19 sebebiyle yeni can kaybımız 271. Okullar açıldı, büyükşehirlere dönüş başladı. Sosyal hareketlilikle risk artacak. Maske ve mesafe kuralı daha da önemli. Nihai çözüm aşı, aşılarımızı tamamladığımız zaman Kovid- 19'a karşı özgürlüğümüze kavuşacağız" dedi.
İşte 6 Eylül Kovid-19 tablosu:
5 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 5 Eylül tarihinde 279 bin 63 koronavirüs testi yapıldı. Yeni vaka sayısı 19 bin 391 olurken, vefat sayısı da 269 olarak kayıtlara geçti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 24 bin 289 kişi iyileşirken, iyileşen sayısı günler sonra vaka sayısının üzerine çıktı.
UYGULANAN DOZ SAYISI 97 MİLYONU GEÇTİ
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 79,83 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61,69 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 97 milyon 113 bin 297'ye yükseldi.
OKULLARIN AÇILACAĞI GÜN ÖNCESİ BAKAN KOCA'DAN UYARI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca okulların açılacağı günün hemen akebinde uyarılarda bulundu. Koca, "Yeni vaka sayımız 19.391. Covid-19 sebebiyle bugünkü can kaybımız 269. Okullar yarın açılıyor. Yedi yaşındaki çocuklarımız sınıflarında maskeli olacak. Hepimize büyük sorumluluk düşüyor. Nihai çözüm, aşı! Aşılarımızı hemen yaptıralım. Tedbirlerde çocuklarımız kadar hassas olalım." dedi.
5 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
4 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 4 Eylül tarihinde 283 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 20 bin 33 kişinin testi pozitif çıktı, 278 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 19 bin 464 oldu. 18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,55, ikinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 61,45 olarak gerçekleşti.
Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı toplam 96 milyon 761 bin 208'e yükseldi. Kovid-19 ile mücadele kapsamında son 24 saatte toplam 382 bin 825 doz aşı uygulandı.
En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il, sırasıyla Muğla, Edirne, Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya olarak açıklandı.
En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt olarak sıralandı.
YÜZ YÜZE EĞİTİME GÜNLER KALA KRİTİK MESAJ
Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni vaka sayısının 20 bin 33, can kaybının da 278 olduğuna dikkati çekerek, "İlk ve orta öğretimde okullar 6 Eylül'de, devamında üniversiteler açılıyor. Örgün eğitimde 24 milyondan fazla öğrencimiz var. Kesintisiz, yüz yüze eğitimde kararlıyız. Aşıda ve tedbirde aynı kararlılık olmalı." değerlendirmesinde bulundu.
İşte 4 Eylül Kovid-19 verileri:
3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
3 Eylül'de açıklanan 24 saatlik verilere göre 22 bin 857 vaka tespit edilirken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 276 oldu. Bir günde toplam 304 bin 530 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 527 olarak kaydedildi.
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 79,26 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 61,18 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplam 96 milyon 378 bin 383'e yükseldi.
AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA, SON SIRADA ŞANLIURFA VAR
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Edirne, Çanakkale, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti. Tabloya göre yüzde 59,9 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bingöl, Batman, Bitlis, Bayburt ve Siirt takip etti.
YÜZ YÜZE EĞİTİM MESAJI
Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pazartesi okullar açılıyor. Yüz yüze ve kesintisiz sürecek bir eğitim yılı için kararlıyız. Şimdi bizlerle birlikte çocuklarımızın, gençlerimizin de gözü bu tabloda: 22.867 yeni vaka, 276 can kaybı! Henüz aşı olmamışsanız, dışarıda maskesizseniz haklı bazı soruları var" dedi.
2 EYLÜL KORONAVİRÜS VERİLERİ:
Türkiye'de 2 Eylül tarihinde 305 bin 47 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 496 kişinin testi pozitif çıktı, 283 kişi hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisi ya da karantina süreci sona eren 20 bin 4 kişi ise iyileşti.
AŞI SAYISI 95 MİLYONU GEÇTİ
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 78,71, 2'nci doz ortalaması yüzde 60,65 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 48 milyon 854 bin 935, 2'nci dozda 37 milyon 645 bin 172 ve 3'üncü dozda 8 milyon 760 bin 897 olmak üzere toplam 95 milyon 565 bin 306 aşı uygulandı.
"ARTIŞLAR AŞI OLMAMIŞ KİŞİLERDEN KAYNAKLANIYOR"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada, "Vaka tabloları ve aşı: %78'imiz tek, %60'ımız 2 doz aşı olmuş durumdayız. Son 4 haftada vaka artışları özellikle aşı olmamış kişilerden kaynaklanıyor. Aktif vakaların %81'i, hastaneye yatanlarınsa yaklaşık %90'ı aşısı tam olmayan kişiler. Kayıpların sadece %10'a yakını tam aşılı." ifadelerini kullandı.
2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
1 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU:
Türkiye'de 1 Eylül'de 302 bin 869 testte 23 bin 946 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 290 kişi hayatını kaybederken, 15 bin 164 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
En az bir doz aşı olmuş 18 yaş ve üzeri nüfus verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 78,24, 2'nci doz ortalaması yüzde 60,20 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 48 milyon 563 bin 507, 2'nci dozda 37 milyon 368 bin 108 ve 3'üncü dozda 8 milyon 661 bin 464 olmak üzere toplam 94 milyon 783 bin 884 aşı uygulandı.
En yüksek aşılama oranına sahip iller; Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Tekirdağ, Amasya, Aydın, Yalova ve Eskişehir olurken, en düşük aşılama oranına sahip iller ise Siirt, Bayburt, Batman, Bingöl, Bitlis, Muş, Mardin, Diyarbakır, Gümüşhane ve Şanlıurfa oldu.
"TABLODA DURUM TIPKI BUGÜNKÜ GİBİ DEVAM EDERSE..."
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tabloda durum tıpkı bugünkü gibi devam ederse, 2 haftada en az 335.000 yeni vakamız, 4.000 yeni can kaybımız olur. Günlük hayatta salgın gerçeğini göz ardı etmekle, ilk doz aşıyı ertelemekle, devam dozlarını ihmal etmekle toplum olarak ağır bedel ödüyoruz." ifadelerini kullandı.
İşte 1 Eylül Kovid-19 tablosu:
31 AĞUSTOS KORONAVİRÜS VERİLERİ:
31 Ağustos'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 21 bin 893 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 252 oldu. Bir günde toplam 297 bin 167 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 14 bin 106 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama ortalama yüzde 77,77 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 59,75 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 94 milyon 167 bin 554'e yükseldi.
"AŞILAMADA İLK SIRADA MUĞLA VAR"
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 94,2 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Muğla'yı Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Tekirdağ, Aydın, Yalova ve Antalya takip etti.
"EN DÜŞÜK AŞILAMA ŞANLIURFA'DA"
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 57,8 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Gümüşhane, Diyarbakır, Mardin, Muş, Bitlis, Bingöl, Batman, Bayburt ve Siirt takip etti.
BAKAN KOCA'DAN ÇARPICI MESAJ
Öte yandan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Farz edin ki bugün vefat eden 252 Covid-19 hastamızdan biri için şu an taziye veriyorsunuz. Testi pozitif çıkmış birini aramış, geçmiş olsun diyorsunuz. Bu tabloda yer alacak uyarı, tam o an düşünecekleriniz olsun. Yarın sağduyulu bir başlangıç yapalım." ifadelerini kullandı.
KIRIKKALE MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ
Bakan Koca ayrıca Kırıkkale'nin de mavi kategoriye geçtiğini duyurdu. Koca, "Kırıkkale'mizde ilk doz aşı oranı %75'in üzerine çıktı. İlk doz aşı oranına göre düzenlenen Covid-19 Risk Haritasında Kırıkkale'nin yeni rengi mavi. Risk rengini bugün değiştiren Şırnak'la birlikte, Kırıkkale'yi kutluyoruz. Bu oranlar, fazlasıyla, devam dozlarında da şart!" ifadelerine yer verdi.