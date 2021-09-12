Yangında 2 ahır, 1 ambar ve 2 garaj yeri kül oldu

SAMSUN
'UN Yakakent
ilçesinde Yaşar Aksu'ya ait ambarda elektrik kontağından yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yolun dik ve virajlı olması nedeniyle yangın yerine zor şartlarda ulaştı. Mahalle muhtarı Zehni Yılmaz
, "Yangın ambardan elektrik kontağından çıktı. Burada 5 parça yer vardı. 2 ahır, 1 ambar ve 2 garaj vardı. Evdeyken karşı köyden bize telefon geldi öyle gördük. İlk müdahaleyi köylüyle birlikte biz yaptık" dedi. Yaşar Aksu'nun oğlu Serkan Aksu
da, "Evde oturuyorduk. Işığın yansımasıyla indik aşağıya. Zaten alev almıştı. Ahırdan hayvanları çıkarttık. Yangına müdahale edemedik" diye konuştu. Yangınla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.