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Giriş Tarihi: 12.9.2021

Yangında 2 ahır, 1 ambar ve 2 garaj yeri kül oldu

İLHAN DEMİRCİOĞLU
Yangında 2 ahır, 1 ambar ve 2 garaj yeri kül oldu
SAMSUN'UN Yakakent ilçesinde Yaşar Aksu'ya ait ambarda elektrik kontağından yangın çıktı. Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yolun dik ve virajlı olması nedeniyle yangın yerine zor şartlarda ulaştı. Mahalle muhtarı Zehni Yılmaz, "Yangın ambardan elektrik kontağından çıktı. Burada 5 parça yer vardı. 2 ahır, 1 ambar ve 2 garaj vardı. Evdeyken karşı köyden bize telefon geldi öyle gördük. İlk müdahaleyi köylüyle birlikte biz yaptık" dedi. Yaşar Aksu'nun oğlu Serkan Aksu da, "Evde oturuyorduk. Işığın yansımasıyla indik aşağıya. Zaten alev almıştı. Ahırdan hayvanları çıkarttık. Yangına müdahale edemedik" diye konuştu. Yangınla ilgili jandarma ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.
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Yangında 2 ahır, 1 ambar ve 2 garaj yeri kül oldu
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