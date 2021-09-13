13 Eylül korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları 13 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.
Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Eylül korona tablosu verileri Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca Twitter hesabından açıklanan güncel korona tablosu verileri şöyle;
VAKA SAYISI: 24 bin 613
VEFAT SAYISI: 231
İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052
VAKA SAYISI: 21 bin 352
VEFAT SAYISI: 243
İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616
VAKA SAYISI: 22 bin 923
VEFAT SAYISI: 259
İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144
VAKA SAYISI: 23 bin 562
VEFAT SAYISI: 214
İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 083
VAKA SAYISI: 23 bin 846
VEFAT SAYISI: 257
İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 322