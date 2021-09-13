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Haberler Gündem Haberleri 13 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 13 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları
Giriş Tarihi: 13.9.2021 22:14 Son Güncelleme: 22.9.2021 01:40

13 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 13 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları

13 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 13 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları

Küresel anlamda etkilerini 1 yıldan bu yana sürdüren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Ülkemizde 11 Mart 2020 tarihine ilk vakası tespit edilen corona virüsü son durum verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ve Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam edilirken paylaşılan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre covid-19 testi yaptıran 24 bin 613 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Bugünkü güncel Türkiye korona son durum tablosu detayları öğrenilmek istenerek 13 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? soruları üzerinden araştırılmaya devam ediliyor. 12 Eylül korona virüsü verileri ve günlük vaka-vefat rakamları.

13 Eylül korona tablosu verileri Sağlık Bakanlığı son dakika olarak Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi aracılığıyla paylaşılmaya devam ediliyor. Bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları 13 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, corona virüsü son dakika vaka - vefat sayısı kaç oldu? sorusu aracılığıyla araştırılmaya devam ediliyor.

13 EYLÜL KORONA TABLOSU İLE GÜNCEL TÜRKİYE VAKA-VEFAT SAYILARI

Sağlık Bakanlığı son dakika 13 Eylül korona tablosu verileri Bakan Koca Twitter hesabı üzerinden duyuruldu. Bakan Koca Twitter hesabından açıklanan güncel korona tablosu verileri şöyle;


13 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 613

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052



12 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 352

VEFAT SAYISI: 243

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616

11 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 923

VEFAT SAYISI: 259

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144



10 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 562

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 083

9 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 846

VEFAT SAYISI: 257

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 322

8 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 914

VEFAT SAYISI: 262

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 103

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13 Eylül koronavirüs tablosu son dakika açıklandı! Sağlık Bakanlığı 13 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat rakamları
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