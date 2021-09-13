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Giriş Tarihi: 13.9.2021 11:17 Son Güncelleme: 13.9.2021 11:18

6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı

TOLGA YANIK TOLGA YANIK
6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı

Konya merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ operasyonunda Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri belirtilen aralarında muvazzaf askerlerinde bulunduğu 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. 6 şüpheli gözaltına alınırken 4 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içiresinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 5'i muvazzaf, 3'ü emekli personel, 2'si de ihraç edilen askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.

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6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı
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