6 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı kararı

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ-PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri askeri mahrem yapılanması içiresinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlatıldı. 5'i muvazzaf, 3'ü emekli personel, 2'si de ihraç edilen askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından bu sabah 6 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 4 şüpheliyi yakalama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.