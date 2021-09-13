Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri 6 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 13.9.2021

6 terörist etkisiz hale getirildi

Özgür CEBE Özgür CEBE
İLKER TURAK İLKER TURAK
6 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok! Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. İçişleri Bakanlığı ise Eren- 2 operasyonları kapsamında Diyarbakır'ın Lice ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında Lice kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 2 PKK'lının silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.
ARKADAŞINA GÖNDER
6 terörist etkisiz hale getirildi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA