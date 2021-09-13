6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı
(MSB), Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li teröristin, komandolar tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mehmetçikten PKK/YPG'li teröristlere geçit yok! Suriye
'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi" denildi. İçişleri Bakanlığı
ise Eren- 2 operasyonları kapsamında Diyarbakır
'ın Lice
ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, Eren-2 operasyonları kapsamında Lice kırsalında Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı
koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma komando birliklerince J-SİHA desteğiyle operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda 2 PKK'lının silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, bölgede operasyonların sürdüğü kaydedildi.