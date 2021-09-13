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Giriş Tarihi: 13.9.2021 18:43

Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi vatandaşları bekliyor!

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi vatandaşları bekliyor!

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner, Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi’nin 14-16 Eylül tarihleri arasında Bayrampaşa'da Atatürk Parkı Belediye önünde ziyaretçileri beklediğini duyurdu

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerle buluşmayı bekliyor. Bayrampaşa Belediyesi mobil müzenin 14-16 Eylül tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açılacağını, müzenin ücretsiz ziyaret edebileceğini ve tüm halkın davetli olduğunu ifade etti.

ÇANAKKALE DESTANI BU MÜZEDE

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Bayrampaşalılar, Aziz milletimizin şanlı Çanakkale Destanı'nın sergilendiği mobil müze, 14-16 Eylül tarihleri arasında Bayrampaşa'da (Atatürk Parkı -Belediye Önü) ziyaretçilerini bekliyor. Ziyaret saatleri 16.00-24.00" ifadelerini kullandı.

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Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi vatandaşları bekliyor!
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