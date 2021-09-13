Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi vatandaşları bekliyor!

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesinde Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi ziyaretçilerle buluşmayı bekliyor. Bayrampaşa Belediyesi mobil müzenin 14-16 Eylül tarihleri arasında vatandaşların ziyaretine açılacağını, müzenin ücretsiz ziyaret edebileceğini ve tüm halkın davetli olduğunu ifade etti.

ÇANAKKALE DESTANI BU MÜZEDE

Bayrampaşa Belediye Başkanı Atila Aydıner resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli Bayrampaşalılar, Aziz milletimizin şanlı Çanakkale Destanı'nın sergilendiği mobil müze, 14-16 Eylül tarihleri arasında Bayrampaşa'da (Atatürk Parkı -Belediye Önü) ziyaretçilerini bekliyor. Ziyaret saatleri 16.00-24.00" ifadelerini kullandı.