Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Yedi Güzel Adam’a anlamlı hediye

Kahramanmaraş programı kapsamında Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gençlerle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şehre önemli bir eser hediye etti.

Türk Edebiyatı'nda önemli yere sahip Sezai Karakoç, Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Mehmet Akif İnan ve Alaeddin Özdenören gibi isimlerin eğitim aldığı tarihi binada gerçekleşen etkinlik sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan Edebiyat Müzesi'ne Necip Fazıl Kısakürek'in ilk şiir kitabı Örümcek Ağı'nın ilk baskısını hediye etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Müze koleksiyonumuzun en güzel eserleri arasında yerini alacak. Sayın Cumhurbaşkanımıza bu kıymetli hediyeleri için teşekkür ediyorum" dedi.

1925 yılında yayımlanan ve Necip Fazıl Kısakürek'in ilk şiir kitabının birinci baskısı olan eser, Edebiyat Müzesi'nde ziyaretçiler tarafından da incelenebilecek.