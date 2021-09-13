FETÖ’cü 3 eski subay teknede yakalandı

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesinden tekneyle Yunanistan
'ın Midilli
adasına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi 3 eski subay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meslekten ihraç edilen ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı bulunan deniz üsteğmen E.D. ile deniz teğmenler Ö.P. ve B.A'nın 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldıkları dava dosyasının temyiz aşamasında olduğu belirtildi. FETÖ üyeleriyle birlikte 15 bin lira, 2 bin 80 euro ve 1000 doların yanı sıra 4 dizüstü bilgisayar, bir tablet, 2 USB bellek ve bir hard disk ele geçirildi. Teknenin de Ö.P. tarafından 340 bin liraya satın alındığı ve bu kişinin adına kayıtlı olduğu tespit edildi. AA