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Giriş Tarihi: 13.9.2021

FETÖ’cü 3 eski subay teknede yakalandı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinden tekneyle Yunanistan'ın Midilli adasına kaçmaya çalışırken yakalanan FETÖ üyesi 3 eski subay tutuklanarak cezaevine gönderildi. Meslekten ihraç edilen ve haklarında yurtdışına çıkış yasağı bulunan deniz üsteğmen E.D. ile deniz teğmenler Ö.P. ve B.A'nın 6 yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldıkları dava dosyasının temyiz aşamasında olduğu belirtildi. FETÖ üyeleriyle birlikte 15 bin lira, 2 bin 80 euro ve 1000 doların yanı sıra 4 dizüstü bilgisayar, bir tablet, 2 USB bellek ve bir hard disk ele geçirildi. Teknenin de Ö.P. tarafından 340 bin liraya satın alındığı ve bu kişinin adına kayıtlı olduğu tespit edildi. AA
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FETÖ’cü 3 eski subay teknede yakalandı
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