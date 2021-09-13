Firari öğretmen cezaevine konuldu

Adana'da terör örgütü FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmasında dershaneye gelen çocukların beyinlerini yıkayıp örgüte kazandırdığı iddiasıyla 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Emel K., yakalandı. Firari hükümlü Emel K., cezaevine gönderildi.

7 YIL 6 AY HAPİS CEZASI

Terör örgütü FETÖ'nün eğitim yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 2018 yılında tutuklanan Emel K., çocuğuna bakacak kimsesi olmadığı için 4 ay sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Emel K., yargılandığı davada da terör örgütü üyesi olmak suçundan 7 yıl 6 ay hapse mahkum edildi. Ceza, Yargıtay tarafından da onandı, ancak Emel K., teslim olmak yerine kaçıp izini kaybettirdi. Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Emel K.'nin saklandığı adresi tespit etti.

TERÖRİSTBAŞI GÜLEN'İN KİTAPLARI OKUTULDU

Polis, firari hükümlü kadını merkez ilçe Yüreğir'e bağlı Yavuzlar Mahallesi'nde saklandığı evde yakaladı. Örgütün kapatılan dershanesinde sınıf öğretmeni olarak görev yapan ve ByLock kullandığı da tespit edilen Emel K., emniyete götürüldü. Emel K.'nin görev yaptığı dershanede zeki olarak nitelendirdikleri çocukları tespit edip örgüte kazandırma faaliyeti yürüttüğü ileri sürüldü. Emel K.'nin 7-11 yaşındaki çocuklara örgüt elebaşı Fetullah Gülen'nin kitaplarını okuttuğu ve ideolojik eğitimler verdiği öne sürüldü.

EŞİ DE ÖRGÜT ÜYESİ ÇIKTI

Emel K.'nın eşi Zafer K.'nın da (33) da yine örgütün eğitim yapılanması içinde üst düzey görevler aldığı, 'Kemal' kod adını kullanırken, 'İl Yurt Sorumluluğu' görevini de üstlendiği öğrenildi. Çiftin, 2018 yılında birlikte yakalanıp tutuklandığı, yine 'ByLock' kullanıcı olan Zafer K.'nın hala cezaevinde olduğu öğrenildi. Emel K., işlemlerinin ardından yeniden cezaevine gönderildi.