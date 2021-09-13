Son dakika: Yeni nesil kore müzikleri olarak bilinen K-Pop özendirdiği yaşam biçimi ve oluşturduğu kitle ile dünyada gelecek nesilleri tehdit etmeye devam ediyor. Bu müzik türü çatısı altında bulunan bazı gruplar giyimleriyle, yaşam tarzlarıyla gençlerin ilgisini çekiyor ve yetiştiği kültür ve aile yapısından yavaş yavaş kopmasına neden oluyor. Birçok ülkede K-pop çılgınlığı eğitim ve çocuklarla ilgili bakanlıklar tarafından incelemeye ve yakın takibe alınırken gençler üzerindeki etkileri de önemli araştırmaların konusu oluyor.
Peki K-Pop çılgınlığının perde arkasında ne var ve bu tür içerisinde kendisine yer bulan grupların gençler üzerindeki etkisi ne? Uzmanlar konuyu derinlemesine inceledi ve hem ailelere hem de gençlere tavsiyeler verdi.
Müzik Öğretmeni Oya Aylin Büyükbayram K-Pop müzik ve gruplarını inceleyerek konuya dair yaptığı değerlendirmede şunları söyledi:
"BİR YAŞAM TARZI DAYATILIYOR"
Şimdi var olan müzikle aslında bir devrim yapmaya çalışıyorlar. Fakat bu nasıl etkiliyor çocukları dediğimizde olumlu etkilemiyor. Çünkü enteresan bizim çok da kabul etmememiz gereken bir fanatiklik var. Çocukların, baktığımız zaman gençlerin hatta büyüklerin bile olumsuz etkilenebileceği bir yaşam tarzı dayatılıyor.
"FARKLI GÖRÜNMEK ZORUNDA HİSSETTİRİYORLAR"
Zayıf olmak zorundalar, makyajlı olmak zorundalar, bakımlı olmak zorundalar, farklı görünmek zorundalar. Evet ve her baktığımızda her saç rengi için, her ten rengi için bir örnek var karşımızda.
ORTADA MÜZİĞE DAİR BİR ŞEY YOK! SAHNEDEN ENSTRÜMAN BİLE YOK
Dolayısıyla onlar gibi olmaya çalışan çocuklar çok fazla. Mesela müzikten etkilenmek diyoruz ama müzikten mi etkileniyorlar, görsellikten mi etkileniyorlar diye baktığımızda müzik anlamında enstrüman göremiyoruz sahnede.
Onun dışında armoniye hayranlık duyan bir kitle göremiyoruz. Sadece o görsellikten dolayı onlar gibi olmaya çalışan kişilerin onlara özendiğini ve bir şekilde yozlaşma ve dejenerasyon dediğimiz şeyin ortaya çıktığını görüyoruz.
K-Pop gençleri ailelerinden uzaklaştırıp cinsiyetsiz bir yaşama da yönlendiriyor.
CİNSİYETSİZ BİR GENÇLİK HEDEFİYLE İLERLİYORLAR
Prof. Dr. Ahmet Akın ise bir başka açıdan değerlendirdiği K-Pop gruplarıyla ilgili olarak "Bu grupların birçoğunun LGBT ile yakın ilişkileri olduğunu görüyoruz" dedi ve tespitlerini şöyle aktardı:
KONSERLERİ LGBT SİMGELERİYLE DOLU
Hatta birçok konserlerde LGBT bayrakları kullanıldığı ve bunlara destek verildiğini görüyoruz. Aile kültürdür, medeniyettir, değerdir, dindir, toplumdur. Bunlar tek bir toplum istiyorlar. Dijital bir toplum. Bugün çocuklar dijital yetimler. Biz de dijital göçmenleriz yetişkinler olarak. Çocukların hızına yetişemiyoruz.
ÇOCUKLAR AİLESİNİN DEĞİL ONLARIN İSTEDİĞİ DEĞERLERİ BENİMSESİN İSTİYORLAR
Aile olunca kendi değerini yansıtacak. Ama üst akıl kendi dinini, kendi kültürünü, kendi parasını, kendi mantığını oluşturmak istiyor. Kendi felsefesini oluşturmaya çalışıyor. Bunların en büyük problemi kültürle, medeniyetle, dinle.
DÜNYA NÜFUSUNU FAZLA GÖRÜP BU YOLLA AZALTMA HEDEFİ VAR
Ve dünyada nüfus sayısını çok fazla görüyorlar. Kontrol etmekten uzak görüyorlar ve bunu azaltmak için evliliği, aileyi yok ederek nüfusta azalma planlıyorlar. Bugün Avrupa'da bazı ülkeler 50-60 yıl sonrasını göremiyor. Çünkü eşcinsellik çok yaygın. Bir hesaplıyor Avrupa bu hızla gidersem nüfus sayımız fazlasıyla azalmış olacak.
DUDAK PARLATAN, PEMBE GİYEN ERKEKLER NORMALLEŞTİRİLİYOR
Bir erkek dudak parlatıcısı sürebilir, bir erkek pembe giyebilir. Bunda ne var? Cinsiyet mi kaldı? Akışkan cinsiyet. Dünya buraya doğru gidiyor. Bu kalıp yargıları bırakmamız lazım diyorlar ve gençlere bunu dedirtiyorlar. Bu konuda ailelere büyük sorumluluk düşüyor.
AİLELER NE YAPMALI?
Peki aileler bu tehlike karşısında ne yapmalı? Bazı şeylerin alarm düzeyine geldiğini görüyoruz. Evimizde kültürümüzü, medeniyetimizi, tarihimizi, dinimizi çocuklarımızla birebir okumamız lazım.
Uzak Doğu'dan yayılan 'K-Pop' tehlikesi! Gençleri cinsiyetsizliğe mi yöneltiyor?
Part time ebeveynliği bırakmamız lazım. Çocuğu dünyaya getirdik, o baksın, okul okutsun, vakıf ilgilensin böyle olmamalı. Evren boşluk kaldırmaz. Biz yetiştirmezsek çocuklarımızı bunlar istediği gibi yetiştirir