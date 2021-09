İzmir’de facia göz göre göre geliyor!

Kösedere mevkisinde oturan Binali Ok da yaşananlara isyan etti. Çiğli Belediyesinin yukarıdan kayan toprağı kepçe ile almadığını öne süren Ok; "Dağdan akan toprak evimin duvarına kadar dayandı. Defalarca Çiğli Belediyesine söyledim. Kasıtlı olarak gelip akan toprağı almıyorlar. Benim evim yıkılsın buraya rantçılar konsun istiyorlar. Evde 6 kişi yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok" dedi.