Konumdan takip boşanma sebebi

İstanbul
'da eski tur rehberi E.Y.Ç., 2015'te nikâh masasına oturduğu kocası turizmci B.Ç.'nin bitmek tükenmek bilmeyen kıskançlık krizleri nedeniyle hayatı çekilmez hâle gelince soluğu Aile Mahkemesi
'nde aldı. Yıllarca psikolojik baskı yaşayan kadın için bardağı taşıran son damla ise, kocasının kendisine ait telefondaki konum uygulamasından kendisini takip etmesi oldu. İtalyan Dili ve Edebiyatı mezunu E.Y.Ç. ile İTÜ Mimarlık Fakültesi mezunu B. Ç., İtalya
'nın Bologna şehrinde evlendi. Çift, 3 yıl önce İstanbul'a gelerek Kınalıada'da yaşamaya başladı. Dava dosyasında yer alan tanıkların iddialarına göre B.Ç., evlendikten kısa bir süre sonra kıskançlık krizleri yaşamaya başladı. Eşinin giydiği kıyafetten sürdüğü ojenin rengine kadar karışıp tesir etmeye çalıştı. İtalya'da 4 yıl önce bir erkek çocuk dünyaya getiren kadın, eşinin baskıcı tutumu nedeniyle zor bir dönem geçirdi. Mağdur kadın E.Y.Ç. mart ayında eşi tarafından takip edildiğini öğrendi. Kendisine ait telefonda bulunan "BUL" uygulamasından eşinin kendi telefonuna mail adresinin gizlice eklendiğini fark eden kadın, eşiyle bu durumu konuşmak istediğinde ise 'Benden saklayacağın bir şey mi var' sözleriyle psikolojik şiddete maruz kaldı.
"HEDİYELERİ ALMADI"
E.Y.Ç.'nin ablası E.Y.A. ise, B.Ç.'nin takıntıları olduğunu kaydederek, "Annem ve babam torunları olduğunda büyük hevesle alışveriş yapıp İtalya'ya bebeği görmeye gittiler. Ancak götürdükleri bebek eşyalarını geri getirdiler. Çünkü B.'nin takıntıları vardı. Bu kıyafetlerin kanserojen olabileceğini söyleyip kullanmayacaklarını söylemiş. Kasım 2018'de İtalya'dan gelip adaya yerleştiler. Kardeşime gelip seni ve yeğenimi göreyim dedim. O da bana sadece bakkala, markete gittiğini, google maps'ten izlendiğini söyledi" diye ifade verdi. Yaşadıklarına daha fazla dayanamayan mağdur kadın, Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma davası açtı. Eşinin kendisine yaşattıkları sonrası maddi ve manevi olarak büyük bir çöküntü yaşadığını kaydeden genç kadın, herhangi bir tazminat talebi olmadan boşanmak istedi. Mahkeme, cep telefonunun mobil servisinden eşinin gizlice izleyen kocanın kusurlu olduğu gerekçesiyle tarafların boşanmasına hükmetti. Öte yandan eşini sadakatsizlikle suçlayan B.Ç., 3 Eylül'de savcılığa başvurarak, eşinin asılsız iddialarda bulunduğunu ve dava dosyasına rapor ekleyen pedagog B.Ö. hakkında 'Görevi suistimal'den şikayetçi oldu.
EŞLER VE ARKADAŞLAR ARASINDA KAÇAK TAKİP NASIL YAPILIYOR?
Telefonda bulunan 'konum izleme' özelliği BUL uygulaması üzerinden yapılıyor. Bu özellik, konum takip etmek isteyen kişi tarafından kolaylıkla aktive edilebilir. Bunun için konumunu takip etmek istediği kişinin telefonunun şifresini bilmesi yeterli. Telefona izinsiz giren kişi, kendi telefonundan takip etmek istediği kişinin telefonuna bir onay gönderebilir. Onay kabul edildiği anda konum bilgileri paylaşılmaya başlar. Bu durum takip edilen tarafından fark edilene kadar da sürer.
BİLİŞİM HUKUKU UZMANI AVUKAT ATAKAN KARATAŞ:
"Mevcut olayda koca, eşinin mobil cihazına izinsiz bir şekilde konum takip uygulaması yükleyerek bilişim sistemindeki verileri izleme suçunu işlemiştir. Konum veya lokasyon bilgisi aynı zamanda bir kişisel veri olduğundan dolayı, konumu takip eden kişi, kişisel verileri hukuka aykırı kaydetme ile birlikte kişisel verileri ele geçirme suçlarını da işlemiş kabul edilebilecektir."