MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Operasyonlar kapsamında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, birçok terörist de örgütten kaçarak teslim oldu.
"TERÖRE VE TERÖRİSTE GEÇİT YOK"
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.