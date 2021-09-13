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Giriş Tarihi: 13.9.2021 18:42 Son Güncelleme: 13.9.2021 18:43

MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

MSB duyurdu: 4 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu. Açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok!" denildi.

Türkiye'nin terörü bitirmeye yönelik başlattığı operasyonlar başarılı şekilde devam ediyor. Operasyonlar kapsamında çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken, birçok terörist de örgütten kaçarak teslim oldu.

"TERÖRE VE TERÖRİSTE GEÇİT YOK"

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada 4 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Açıklamada, "Teröre ve teröriste geçit yok! Fırat Kalkanı bölgesine taciz atışı yapan 4 PKK/YPG'li terörist Kahraman Komandolarımızın başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi" ifadelerine yer verildi.

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MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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