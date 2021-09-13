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Giriş Tarihi: 13.9.2021

Şehit ateşi Konya’ya düştü

Özgür CEBE Özgür CEBE
İLKER TURAK İLKER TURAK
TOLGA YANIK TOLGA YANIK
Şehit ateşi Konya’ya düştü
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Pençe-Şimşek Harekâtı kapsamında Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine teröristlerce açılan taciz ateşinde ağır yaralanan sözleşmeli er Ömer Faruk Erdem (23), tedavi gördüğü hastanede şehit oldu. Erdem'in naaşı Şırnak'ta düzenlenen törenin ardından memleketi Konya'ya uğurlandı. Erdem'in anne ve babasının ölümünden sonra kardeşleriyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi. Şehidin bir yıl önce sözleşmeli er olarak TSK'ya katıldığı belirtildi. Öte yandan bölücü terör örgütüne karşı sürdürülen operasyonlarda, toplam 6 terörist daha öldürüldü. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında oldukları belirtilen 4 PKK/YPG'li ile Diyarbakır'ın Lice ilçesinde de 2 terörist etkisiz hale getirildi.

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Şehit ateşi Konya’ya düştü
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