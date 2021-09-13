Şehit Er Ömer Faruk Erdem son yolculuğuna uğurlandı

BABAANNESİYLE YAŞIYORDU

Şehit Ömer Faruk Erdem'in 8 yaşındayken annesi Mesude'nin, 20 yaşındayken de babası Metin Erdem'in ölümünden sonra 5 kardeşiyle birlikte babaannesinin yanında yaşadığı öğrenildi. Şehit Erdem'in bir yıl önce 'Piyade Sözleşmeli Er' olarak Türk Silahlı Kuvvetleri'ne katıldığı ve 10 gün önce de izne geldiği belirtildi.