Suikast silahıyla özel harekâtçı polisi şehit etmişti: O hain 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Diyarbakır'ın Silvan İlçesinin Mescit Mahallesinde çukur ve hendek olayları sırasında bir evin çatısında nöbet tutan Özel harekât polisi Necmi Çakır, sabah saatlerinde teröristlerin saldırısına uğradı.

Çenesinden yaralanan Çakır, hastaneye kaldırılıp tedavi altına alındı ve kendisine bir ay istirahat raporu verilmesine rağmen raporu reddedip aynı gün görev yerine geri döndü. Akşam saatlerinde ikinci kez saldırıya uğrayan Necmi Çakır, hainlerin uzun menzilli Kannas keskin nişancı silahıyla açtıkları ateş sonucu olay yerinde şehit oldu. Beş yıl boyunca faili meçhul dosyalar arasında yer alan şehit polisin dosyası yakalanan bazı teröristlerin itiraflarıyla yeniden ele alındı.

ÇATIDAKİNİ BEN İNDİRDİM DİYE İTİRAF ETTİ

Yakalanan İ.K, A.S, Ş.T, Ö.B, E.B, R.K, F.G adlı yedi terörist, "Silvan genel sorumlusudur. Tekel Mescit ve Konak Mahallelerinde Kannas suikast silahıyla dolaşıyordu. Esrar kullanır. Gençleri örgüte katılmaları için ikna eder ve örgütte buna karşılık kendisine para verir. Hendek kazma, yol kapatma eylemlerinde bizzat yer aldı. Keskin nişancı tüfeği ile Yaşar market üzerindeki Azizoğlu konağının çatısında nöbet tutan özel harekâtçıyı da bizzat vuran kişidir. Kendisi ağzıyla bize itiraf etti, 'Çatıdakini ben indirdim' dedi. Gizliliğini sağlamak için Çiko kod adını kullanıyordu" dediler. Kuzenin evinde sahte kimlikle yakalanan Cihan Aktar tutuklandı ve hakkında Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Takvim kod adlı gizli tanık da terörist Aktar'ı teşhis ederek, "Dağ kadrosunda uzun süre kalmıştır. Keskin nişancılık başta olmak üzere her türlü silah ve patlayıcı konusunda özel eğitim aldığını ve Silvan'da çatıda nöbet tutan polisi de şehit ettiğini biliyorum." dedi.

İKİ KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Suçunu inkâr eden sanığın savunmalarının suçtan kurtulmaya yönelik olduğunu belirten mahkeme, Musa Çelik adına düzenlenmiş sahte kimlikle saklandığı evde yakalandığını kaydetti. Mahkeme, Hazro İlçesinde düzenlenen Bayrak-30 operasyonunda ele geçen örgütsel dokümanlarda ve öldürülen bölge sorumlusu Nevzat Gündüz'ün üzerinde ele geçen dijital materyallerde örgüt içinde kullandığı kod adı, gerçek adı soyadı ve kullandığı silahlara ilişkin ayrıntılı bilgilerin yer aldığına dikkat çekti. Sanığın yedi ayrı teröristin ile iki gizli tanık itiraflarında geçen polis Necmi Çakır'ın şehit edildiği hain saldırıyı bizzat gerçekleştirdiği için kişiyi yerine getirdiği kamu görevinden dolayı öldürmek, devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Sanık ayrıca sahte kimlik kullanmak, terör örgütü üyesi olmak, ruhsatsız silah bulundurmak suçlarından da toplam 11 yıl 3 ay hapisle cezalandırıldı.