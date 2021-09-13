Tabela belediyeciliği faciayı kapıya getirdi

İzmir
Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilmekte olan Harmandalı Çöplüğü
'nden sızan çöp suları, Kösedere
mevkisinde toprak kaymasına neden oldu. Önlem alınmayınca 2019'da başlayan kayma giderek daha geniş bir alanı tehdit etmeye başladı. Binlerce hektarlık alanda derin yarıklar oluşurken bölgedeki elektrik ve telefon direkleri oluşan çatlaklar nedeniyle yan yattı.
Ulaşım yolları kullanılamaz hale gelirken can ve mal güvenliği açısından risk oluşturduğu için Kösedere mevkisinde 6 ev ve bir hayvan ağılı boşaltıldı. Büyükşehir Belediyesi önlem almak yerine sadece üzerinde 'Heyelan tehlikesi' yazan tabelalar koyması bölge halkını çileden çıkarttı.
MUHTAR: FACİA KAÇINILMAZ OLACAK
Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Dursun Ali Kazar yaklaşmakta olan kış ayları öncesi başta İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer
olmak üzere bölgede yaşanabilecekler konusunda tüm yetkililere uyarıda bulundu. Yağışların başlaması ile birlikte Harmandalı Cumhuriyet Mahallesindeki toprak kaymasının hızını artıracağını iddia eden Kazar; "Burada büyük bir facia kaçınılmaz olacak. Tunç Soyer, Büyükşehir Belediye Başkanlığı koltuğuna oturalı neredeyse 30 ay oldu. Evleri boşaltıldığı için zor günler geçiren insanlara bir geçmiş olsun bile demedi. CHP Genel Merkezine ulaştım. Buradaki durumu tüm çıplaklığı ile bildirmeme rağmen maalesef aradan geçen süreçte gelen giden olmadı. Önümüz kış. Halen önlem alınmış değil"dedi.
'EVLER YIKILSIN, RANTÇILAR KONSUN İSTENİYOR'
Harmandalı'nın gözden çıkarıldığını, insanları ölüme terk ettiğini öne süre muhtar Dursun Ali Kazar "Bir ihale yapmışlar. Ama maalesef geç kalındı. Üstelik Harmandalının altından 3 tane de fay hattı geçiyor" diye konuştu.Kösedere mevkisinde oturan Binali Ok da Çiğli Belediyesinin yukarıdan kayan toprağı kepçe ile almadığını söyleyerek "Dağdan akan toprak evimin duvarına kadar dayandı. Defalarca belediyeye bildirdim. Benim evim yıkılsın buraya rantçılar konsun istiyorlar. Evde 6 kişi yaşıyoruz. Can güvenliğimiz yok" dedi.