Terör örgütlerine darbe 130 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin başarılı operasyonuyla terör örgüne darbe vuruluyor. 2021 yılında 126 PKK, 3 DEAŞ ve 1 aşırı sol örgüt toplam 130 terör eylemi güvenlik birimlerinin başarılı çalışmalarıyla önlenmiş oldu. 130 terör olayının 120'si patlayıcı madde saldırısı, 2'si bombalı araç ve 8'i de terör saldırısı engelledi.

99 BİN 542 MÜHİMMAT

Güvenlik birimlerinin engellediği 130 eylemde 235,7kilo patlayıcı, 450 el bombası, 3 ton 819 kilo patlayıcı yapımında kullanılan malzeme,433 silah 216 el yapımı patlayıcı ve 99 bin 542 mühimmat ele geçirildi.