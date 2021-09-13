Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Terör örgütlerine darbe 130 terör eylemi engellendi
Giriş Tarihi: 13.9.2021 15:39 Son Güncelleme: 13.9.2021 15:54

Terör örgütlerine darbe 130 terör eylemi engellendi

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Terör örgütlerine darbe 130 terör eylemi engellendi

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin başarılı çalışması sonucu terör örgütlerine darbe vurulurken 9 ayda 130 terör eylemi engellendi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü birimlerinin başarılı operasyonuyla terör örgüne darbe vuruluyor. 2021 yılında 126 PKK, 3 DEAŞ ve 1 aşırı sol örgüt toplam 130 terör eylemi güvenlik birimlerinin başarılı çalışmalarıyla önlenmiş oldu. 130 terör olayının 120'si patlayıcı madde saldırısı, 2'si bombalı araç ve 8'i de terör saldırısı engelledi.

99 BİN 542 MÜHİMMAT

Güvenlik birimlerinin engellediği 130 eylemde 235,7kilo patlayıcı, 450 el bombası, 3 ton 819 kilo patlayıcı yapımında kullanılan malzeme,433 silah 216 el yapımı patlayıcı ve 99 bin 542 mühimmat ele geçirildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Terör örgütlerine darbe 130 terör eylemi engellendi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA