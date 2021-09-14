12 şehidin kanı yerde kalmadı: Turuncu listeye bir çizik daha!

Şırnak Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Eren-13 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ufuk Bingöl Operasyonu kapsamında; Gabar Dağı bölgesinde 24 Ağustos tarihinde 3 terörist etkisiz hale getirilmişti. Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin sözde Botan Eyaleti, Gabar Bölgesinde sorumlu seviyede faaliyet yürüten ve "Terörden Arananlar Listesinde" 1 milyon TL'ye kadar ödülle Turuncu kategoride yer alan, 'Diljin Mariya Dersim' kod adlı Saniye Toprak olduğu tespit edildi.

HAİN EYLEMLERİN PLANLAYICISIYDI

Teröristin katıldığı eylemler arasında Şırnak Merkez Namazdağ Üs Bölgesinde 2017 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu 3 Uzman Çavuş'un şehit olduğu silahlı saldırı olayının eylem talimatını verdiği ortaya çıktı. Saniye Toprak'ın aynı zamanda Siirt Eruh-Ormanardı Köyünde 2018 yılında 1 jandarma uzman çavuş ve 6 güvelik korucusunun şehit olduğu, 6 jandarma personeli ve 7 güvenlik korucusunun yaralandığı yol yapım çalışmasının emniyetini alan birliğe saldırı olayına katıldığı öğrenildi. Teröristin bunların yanı sıra Şırnak Görmeç Köyü kırsalında 2018 yılında 2 jandarma uzman çavuşun şehit olduğu, el yapımı patlayıcı ile yapılan saldırı olayının talimatını verdiği de kaydedildi.

MSB duyurdu: 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi