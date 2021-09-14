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Haberler Gündem Haberleri 14 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 14 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
Giriş Tarihi: 14.9.2021 18:40 Son Güncelleme: 14.9.2021 18:41

14 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 14 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

14 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 14 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları

Yurt ve dünyada etkilerini 1 yılı aşkın süredir devam ettiren covid-19 pandemisine ilişkin son dakika haberleri peş peşe geliyor. Günlük corona virüsü son durum verileri pandemi başından bu yana Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı ile Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden duyurulmaya devam ediliyor. Sağlık Bakanlığı son dakika olarak duyurulan en son Türkiye corona virüs tablosu verilerine göre bugün corona virüsü testi yaptıran 24 bin 613 kişi pozitif sonuçla tedavi edilmeye başlandı. Öte yandan bugünkü Türkiye korona son durum tablosu verileri kamuoyu tarafından merak edilerek “14 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka - vefat sayısı kaç oldu?” şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. Bakan Koca Twitter hesabı aracılığıyla 14 Eylül korona tablosu verileri ile güncel Türkiye vaka - vefat rakamları.

Sağlık Bakanlığı son dakika 14 Eylül koronavirüs tablosu verileri Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden günlük olarak duyuruluyor. Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden paylaşılan bugünkü Türkiye'de güncel koronavirüs vaka ve vefat rakamları kamuoyu tarafından merak edilerek "14 Eylül koronavirüs tablosu açıklandı mı, vaka - vefat sayısı kaç oldu?" soruları üzerinden araştırılıyor.

14 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU İLE BUGÜNKÜ TÜRKİYE VAKA-VEFAT RAKAMLARI

14 Eylül koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabı üzerinden henüz açıklanmadı. Bugünkü son dakika corona virüsü vaka-vefat rakamları belli olduğunda tüm detaylarıyla burada olacak…


13 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 24 bin 613

VEFAT SAYISI: 231

İYİLEŞEN SAYISI: 26 bin 052



12 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 21 bin 352

VEFAT SAYISI: 243

İYİLEŞEN SAYISI: 25 bin 616

11 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 22 bin 923

VEFAT SAYISI: 259

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 144



10 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 562

VEFAT SAYISI: 214

İYİLEŞEN SAYISI: 35 bin 083

9 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 846

VEFAT SAYISI: 257

İYİLEŞEN SAYISI: 31 bin 322

8 EYLÜL TÜRKİYE CORONA VİRÜS VAKA VE ÖLÜ SAYILARI

VAKA SAYISI: 23 bin 914

VEFAT SAYISI: 262

İYİLEŞEN SAYISI: 30 bin 103

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14 Eylül koronavirüs tablosu son dakika paylaşılıyor! 14 Eylül korona tablosu ile bugünkü Türkiye vaka - vefat sayıları
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