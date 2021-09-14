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Giriş Tarihi: 14.9.2021 19:04

29 Ekim'de açılıyor! Son hali havadan görüntülendi

DHA
29 Ekim’de açılıyor! Son hali havadan görüntülendi

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 29 Ekim'de açılacağını açıklamıştı. Atatürk Kültür Merkezi (AKM) binasının son hali havadan görüntülendi.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük emek ve destekleriyle yeniden yapılan Atatürk Kültür Merkezi (AKM), Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, açılış öncesi AKM'deki son hazırlıkları yerinde inceledi.

Vali Yerlikaya, incelemelerin ardından yaptığı değerlendirmede; "29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak olan Atatürk Kültür Merkezi'nin çevre düzenlemesiyle ilgili son hazırlıkları yapıyoruz. Açılışını heyecanla beklediğimiz AKM, İstanbul'umuzun kültür sanat hayatına imzasını atacak." ifadelerini kullandı.

CUMHURİYETİMİZİN 98. YILINDA 29 EKİM'DE AÇILACAK

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın katkılarıyla çalışmaları sürdürülen ve açılışı büyük bir heyecanla beklenen AKM, çalışmaların tamamlanmasının ardından, Cumhuriyetimizin 98. yılında 29 Ekim'de açılacak." ifadeleri yer aldı. Açılışa hazırlanan AKM binasındaki son durum havadan görüntülendi.


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29 Ekim'de açılıyor! Son hali havadan görüntülendi
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