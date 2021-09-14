Anaokulu işini bile eline yüzüne bulaştırdı

Bursa
'da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
'nun katılımıyla kurdelesi kesilen ancak merkeze uzak olduğu için öğrencilerin gidemediği Zübeyde Ana Çocuk Akademisi
'nde yeni bir skandal yaşandı. Okulda görev yapması için 12 öğretmenle anlaşan Mudanya
Belediye Başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz
, okulun temizlik, yemek ve çocukların alt temizliğini de öğretmenlerin yapmasını istedi. Şaşkına dönen öğretmenler okulu terk etti. Mudanya Belediyesi, çocukların bilim, sanat, oyun, müzik ve sportif etkinliklerde bulunması için 9 sınıf, 2 bin 194 metrekare yeşil alana ve 3 bin 620 metrekare inşaat alanına sahip 200 öğrenci kapasiteli bir Çocuk Akademisi
inşa ettirdi. Mudanyalıların tüm itirazlarına rağmen Mudanya'nın merkezine uzak bir bölgede inşasına başlanan okul tamamlandı. 26 Mart tarihinde CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun da katılımıyla görkemli bir açılış yapıldı. Başkan Türkyılmaz, okulun eğitmen ve idari kadrosunun oluşturulduğunu belirterek Çocuk Akademisinin Eylül'de kapılarını açacağını duyurdu.
ÖĞRETMENLER AYRILDI
Merkeze uzaklığı nedeniyle kayıt olan öğrenci sayısının beklentilerin çok altında kaldığı okulda CHP'li Türkyılmaz'ın temizlik personeli ve görevli almadığı ortaya çıktı. Eğitim için anlaştığı 12 öğretmenden, okulun temizlik, yemek ve çocukların altlarının temizliğini de yapmalarını isteyen Türkyılmaz, öğretmenlerin tepkisiyle karşılaştı. Yaşanan durum karşısında şoke olan öğretmenler anlaşmalarını fesh ederek okuldan ayrıldı. CHP'li Türkyılmaz, 2014'ten bu yana yaptığı tek iş olan Çocuk Akademisi'ni de faaliyete geçiremedi.
FİYASKOYU SABAH DUYURMUŞTU
SABAH, 11 Ağustos'ta Mudanya Belediyesi tarafından yapılan Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'nin Kılıçdaroğlu'nun kurdelesini kesmesine rağmen hizmete girmediğini "Mudanya'da Anaokulu fiyaskosu" başlığıyla duyurmuştu. Bunun üzerine harekete geçen CHP'li Başkan apar topar 12 öğretmeni işe alıp okula 200 kayıt yapıldığını duyurdu. Ancak eğitim öğretim döneminin başlamasına rağmen Zübeyde Ana Çocuk Akademisi'de eğitim başlamadı.