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Giriş Tarihi: 14.9.2021 11:22

Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

ATA GÜNDÜZ KURŞUN ATA GÜNDÜZ KURŞUN
Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) yönelik Ankara merkezli gerçekleştirilen operasyonda, Afyonkarahisar’da 3’ü eski öğretmen 4 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından çok sayıda kentte FETÖ'nün sözde Jandarma Genel Komutanlığı mahrem yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonlar Afyonkarahisar'da da yapıldı. Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, A.E., A.İ. ve C.Ö., isimli eski ihraç öğretmenler ile bir başka davadan dolayı cezaevinde olduğu tespit edilen A.E., gözaltına alındı. Yakalanan FETÖ üyelerinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Ankara merkezli FETÖ operasyonu: 4 gözaltı
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