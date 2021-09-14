Başkan Erdoğan dün duyurmuştu: AK Parti’den açıklama: En kısa zamanda kanun teklifi vereceğiz

AK Parti Genel Sekreteri Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurulacağını belirttiği Polatlı Tarım Üniversitesi'nin Ankara'yı tarımın da başkenti haline getireceğini belirtti. Polatlı Tarım Üniversitesi'nin hayırlı olmasını dileyen Şahin "Türk tarımında değişimin, üretimde verimliliğin öncüsü olacak üniversitemiz için hazırlıklarımızı hızla tamamlıyoruz. Cumhurbaşkanımızın müjdesini verdiği Polatlı Tarım Üniversitesi'nin kurulması için kanun teklifimizi en kısa zamanda TBMM'ye sunacağız. Polatlı Tarım Üniversitesi aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde kurulacak ilk devlet üniversitesi olacak" ifadelerini kullandı.



Şahin, Polatlı'nın üniversite projesini sahiplenmesi, tarımda gelecek vizyonuna sahip olması ve projenin kısa zamanda hayata geçmesinde önemli bir etken olacağını vurgulayarak şunları kaydetti: "Üniversitemizin kısa zamanda Türk tarımında değişimin, üretimde verimliliğin öncüsü olacağına, dünya tarımı için yenilikçi projeleri hayata geçireceğine inanıyorum. Geleceğin Türkiye'si için geleceğin tarımını Polatlı'mızda, Ankara'mızda yapacağız. Tarım üniversitemiz, tarımda eğitime getireceği yenilikçi bakış açısıyla, hem akademisyenlerimizin hem üniversite öğrencilerimizin öncelikli tercihleri arasında yer alacaktır. Üniversitemizin kuruluş müjdesini veren ve bu vizyoner projeyi destekleyen Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Polatlı Tarım Üniversitemize verdiği destek için Polatlılı ve Ankaralı hemşehrilerim adına teşekkür ediyorum."