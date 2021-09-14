Burak Gültekin’den CHP’li Özgür Özel’e sert cevap: İftiralarınızla 1 Başbakan, 3 Bakan astınız doymadınız

"İFTİRAYI ATANI PARTİSİNDE TUTAN NAMUSSUZDUR"

Açıklamalarına devam eden Gültekin, "Bakanımızın bir delikli kuruş yolsuzluğunu ispatlamayan da gereğini yapmayan da bu büyük yalan ve iftirayı atanı partisinde tutan da namussuzdur." ifadelerini kullandı.