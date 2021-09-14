Çeşme’nin aqua parkı tartışmalara neden oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesinin Çeşme'nin Alaçatı semtindeki Qasis Aquapark'ı Bornova ilçesine taşımaya yönelik kararı tepkilere neden oldu.

Konuya ilişkin açıklama yapan AK Parti Çeşme İlçe Başkanı Yeliz Karataş; "Qasis Aquapark'ı Sayın Soyer'e HAM yaptırmam" diyerek İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Alaçatı'daki su parkını Buca ve Bornova'ya taşıma kararına tepki gösterdi.

Soyer'e 'Su parkını taşımaktan vazgeç' çağrısında bulunan Karataş; "TETUSA, sadece bir şirket değil; Çeşme turizminin yüzyılına damga vurması amacıyla bundan tam 16 yıl önce kurulmuş bir hayalin gerçeğe dönmesidir. Sayın Soyer, yönetim kurulunu atama yetkisine sahip olmakla, bu hayali hiç etme hakkına da sahip olduğunu düşünürse çok yanılır. 'Zaten elinde her şeyi' olduğunu söylediği Çeşme halkı, kendisinden hesap sorar." dedi.

"HAYAL KIRIKLIĞI YAŞADIK"

TETUSA A.Ş'nin olağan genel kurulunu zaten 29 Mart'ta yaptığını hatırlatan Karataş; "TETUSA'nın, olağanüstü bir gündemle 15 Eylül'de toplanacağını duyup ve hele de toplantı gündemini öğrenince hem büyük bir hayal kırıklığı yaşadık ve hem de tüm taşları yerine oturttuk. Çünkü toplantının gündemi "su parkının kısmen veya tamamen başka bir alana taşınması, kiralanması, satılması ve/veya başka bir tasarrufa konu edilmesi hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi"ydi. Ne yazık ki, Tunç Soyer, gerçekten de aqua parkımızı söküp taşıma niyetinde! Bu niyetinden haberdar olur olmaz konuyu, Çeşme Belediyemiz Eylül ayı meclisine taşımak istedik. Ancak toplantıda söz alan Meclis Üyemiz Namık Kemal Aydoğdu, Ekrem Oran tarafından her zamanki gibi susturulmaya çalışıldı. Toplantıda bizzat hazır olan biri olarak Oran'ın, canlı olarak yayınlanan mecliste konunun zikredilmesine bile tahammül gösteremediğini, halkımızın bu konuda bilgi sahibi olmasından çekindiğini düşündüm. Zira sadece hissedarları için değil, Çeşmemiz için de büyük önem taşıyan bu konuyu, konuşmaya değer bile görmüyor. Sanki bundan önceki sorularımıza yanıt vermiş gibi; 'Meclisimizi bunlarla meşgul etmeyelim. Biz size sonra yazılı cevap veririz' dedi. Meclis Üyemiz Aydoğdu, ısrarla İBB su parkını söküyor derken, Sayın Oran önce inkar etti, ardından da 'Sökmüyor' dedi. Meclis üyemizin toplantı gündemindeki ısrarından sonra ise' sanki sökmeden taşımak mümkünmüş gibi 'hayır efendim sökülmüyor, genel kurulun gündeminde "kiralanması, satılması veya taşınması diyor" şeklinde yanıt verdi. Meclis üyemizin, "peki sizin görüşünüz nedir" diye ısrarla sorması üzerine de Sayın Oran 'Bizim oyumuz belli' demekle yetindi ve derhal konuyu kapattı." diye konuştu.

"KONUŞULMASINDAN BİLE RAHATSIZ"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran'ın oyu 'Bizim nezdimizde belli değildir' diyen Karataş; "Zira konunun konuşulmasından bile rahatsız olan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, açıkça 'Biz bu teklife ret oyu vereceğiz' dememiştir. Kendisi mecliste konuyu görüşmeye kapattığı için buradan kendisine seslenmek istiyorum; her fırsatta, kendisini Çeşmemizin Şehr-i Emin'i olarak tanıtan ve Çeşmemizi 'ham yaptırmayacağını' açıklayan Oran, İzmir Büyükşehir'in ve Tunç Soyer'in, Çeşmemizin malını ham yapmasına izin vermemelidir. Şayet Büyükşehir ile birlikte TETUSA'nın paydaşı olan ve o toplantıda oy kullanacak olan Belediyemiz Başkanı Oran, bu hamleye karşı sessiz kalacak olur ise bilmelidir ki; bu seferki sessizliği, yıllar önce termal kaynaklarımızın üzerine Faik Tütüncüoğlu tarafından lokur lokur beton dökülürken, bir meclis üyesi olarak sessiz kalmasına benzemez. Bedeli ağır olur. Tüm Çeşme'yi ve her daim söze "Mevzu Çeşme" diye başlayan AK Parti'yi karşısında bulur." şeklinde konuştu.

"MAKAMINA HİÇ YAKIŞTIRAMADIM"

Tunç Soyer'e Çeşme Halkının da İzmir Büyükşehir Belediye seçmeni olduğunu hatırlatan Karataş; "2024 zannedildiği kadar uzak da değildir. Qasis Aquapark ise bir çocuk parkı değil, Çeşmemiz adıyla anılan, işletmelerin konumlarını kendisine uzaklıklarıyla anacağı, seyahat rehberlerinde ilçemizde yapılacaklar arasında 4.lük tahtına oturacak kadar Çeşmemiz turizmine katma değeri bulunan bir destinasyondur. Ayrıca Meclis Üyemiz Namık Kemal Aydoğdu'nun da ifade ettiği üzere, bu tesis oturduğu zeminden, su bağlantısına ve havuzuna kadar tüm alt yapısıyla bir bütündür. Sadece üstündeki kaydıraklarını ve borularını sökmeniz halinde, bu bütün bozulacak ve yatırımın en önemli maliyetini teşkil eden alt yapı, başkaca hiçbir işe yaramayarak büyük bir kamu ve şirket zararı oluşturacaktır. Sadece Çeşmelilerin değil, tüm İzmirlilerin menfaatlerini gözetmekle yükümlü Soyer, bu büyük kamu zararını vatandaşına; bu şirket zararını da TETUSA'nın diğer 81 paydaşına nasıl açıklamayı planlamaktadır? Ben Soyer'e Çeşmemize daha sık gelmesini de tavsiye ediyorum. Zira belli ki oturduğu makamdan tek görebildikleri müstakil bahçeli villalarda oturan ailelerimizin çocukları. Oysaki Çeşmemizde bahçıvan, tamirci, temizlikçi, çiftçi, hayvancı velhasıl emekçi ve dar gelirli ailelerimizin de evlatları yaşamaktadır. Son olarak ifade etmeliyim ki; Alsancaklı ve Çeşmeli çocuklar ile Buca ve Bornova'daki çocuklarımızı ayrıştıran, kategorize eden söylemi de makamına hiç yakıştıramadım. Bu şehrin geleceği, Çeşmelisi, Tepeciklisi, Alsancaklısı veya Yıkık Kemerlisiyle birlikte tüm İzmir çocuklarına emanettir." dedi.