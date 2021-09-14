CHP’li Başkan’a ihale karşılığında ultra lüks makam aracı! Piyasa değeri tam 1.5 milyon TL...

EN LÜKSÜ VE EN PAHALISI

Araçta, dev plazma tv, internet bağlantısı ve Bluetooth, derin donduruculu buzdolabı, deri ve ısıtmalı koltuklar, lüks iç aydınlatma dikkat çekiyor. Satın alınması halinde değeri 1.5 milyon Türk lirası olan VIP aracın, kiralanması durumunda ise günlüğüne en az 400 Türk lirası, aylığına ise en düşük 10 bin Türk lirası ödenmesi gerekiyor.