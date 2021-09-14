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Giriş Tarihi: 14.9.2021

CHP’li başkanın kaçak oteline inceleme başlatıldı

MUSTAFA SAİT ÖZKAN MUSTAFA SAİT ÖZKAN
ÇEVRE ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, SABAH'ın gündeme getirdiği CHP'li Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve ailesine ait olan oteldeki kaçak yapılaşma iddiaları üzerine harekete geçti. Göreve gelir gelmez kaçakla mücadele edeceğini iddia eden ancak otelinde kaçak yapılaşmaya giden Aras'ın oteliyle ilgili Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü kaçak otelle ilgili inceleme başlattı. Sadece bir adet yapı kullanma izni bulunan otel içerisinde bulunan, otel odaları, müdüriyet, mutfak, bar ve oto yıkama yerinin kaçak olduğu belirlenmiş, otelin iskelesindeki 'İskele Balık' restoranın da ruhsat süresinin sona erdiği öğrenilmişti. Aras söz konusu restoranla ilgili, 'İskelenin kullanımına özel herhangi bir ticari faaliyet söz konusu değildir' şeklinde ilginç bir açıklamada bulunmuştu.
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CHP’li başkanın kaçak oteline inceleme başlatıldı
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