Dikkat çeken iklim değişikliği anketi: Kişisel tehdit olarak algılanıyor!

ABD merkezli düşünce kuruluşu Pew Araştırma Merkezinin Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'daki 17 ülkede 20 bin kişinin katılımıyla düzenlediği anket, dünyada iklim değişikliği konusunda endişelerin arttığını ve en gelişmiş ülkelerin vatandaşlarının bile bundan kişisel olarak etkileneceğine inandığını gösterdi.

Ankete katılanların yüzde 72'si hayatlarının bir noktasında iklim değişikliğinden etkileneceğini söylerken, yüzde 80 iklim değişliğiyle mücadele için yaşama ve çalışma biçiminde en azından bazı değişiklikler gerçekleştirmeye, yüzde 34 ise birçok değişiklik yapmaya istekli olduğunu ifade etti.