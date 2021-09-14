Dışişleri Bakanlığı, BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini başarıyla tamamlayan Volkan Bozkır’ı kutladı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Bozkır'ın 14 Eylül 2020'de üstlendiği BM 75. Genel Kurul Başkanlığı görevini bugün tamamladığı belirtildi. Genel Kurul Başkanlığının, BM teşkilatında seçimle işbaşına gelinen en üst düzeyli görev olduğu kaydedilen açıklamada, Bozkır'ın BM'nin 75 yıllık tarihinde bu görevi yürüten ilk Türk vatandaşı olduğu vurgulandı.

SALGINA RAĞMEN GENEL KURUL ÇALIŞMALARI KESİNTİSİZ SAĞLANDI

Volkan Bozkır'ın, görevi süresince, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının getirdiği kısıtlamalara rağmen Genel Kurul çalışmalarının kesintisiz devamını sağladığı ifade edilen açıklamada, Bozkır'ın uluslararası toplumun vicdanını yaralayan Filistin, Suriye ve Myanmar gibi krizlerin Genel Kurulda ele alınmasına yönelik çabalara öncülük ettiği ve tüm üye devletlerin eşit temsil edildiği Genel Kurulun güçlendirilmesine ilişkin çabalara destek verdiği kaydedildi.