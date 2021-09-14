HDP’li Ferhat Encü’den Millet İttifak’ına rest: İstemediğimiz kişi Cumhurbaşkanı olamaz

HDP'DEN MİLLET İTTİFAKINA REST

Bu süreçte gizli ittifak ortakları HDP ise yerel seçimlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Millet İttifakı ile yola devam etmek istedi. Yaptıkları her açıklamada ittifakın içinde olduklarını dile getiren HDP'li isimler istedikleri olmazsa başka bir yolu izleyeceklerini ifade ediyor.