İBB yine dikey bahçeleri söktü, Göksu tepki gösterdi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, göreve geldikten sonra İstanbul'un yol kenarlarındaki duvarlarına yapılan peyzaj uygulamalarını söktürmeye başlamıştı. İBB bu sefer Maltepe'de bulunan dikey bahçeleri sökmeye başladı.

İBB MALTEPE'DEKİ DİKEY BAHÇELERİ SÖKTÜ

İBB'nin Maltepe'deki duvar peyzajını söktüğünü gösteren fotoğrafı paylaşan İBB AK Parti Grup Başkanvekili ve Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu sosyal medyadan İBB'ye tepki gösterdi. Göksu, resmi Twitter hesabından "CHP'li İBB yeni güne yine yapmaya çalışarak değil bozmaya çalışarak başlamış. İstanbul'a güzellik katan, egzoz emisyonunu, ses kirliliğini azaltan Maltepe'deki dikey bahçeleri kaldırmaya çalışarak" ifadelerini kullandı.

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