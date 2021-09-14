İçişleri Bakanlığı açıkladı! Türkiye’deki aktif siyasi parti sayısı 116

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "2020 yılında Bakanlığımız Genel Sekreterliğine, Siyasi Parti Kuruluşu için başvuran 27 siyasi partiye, 2021 yılı içerisinde ise şu ana kadar 13 siyasi partiye 'alındı' belgesi verildi. Türkiye genelinde faaliyette bulunan aktif siyasi parti sayısı 116" ifadesi kullanıldı.