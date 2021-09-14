İzmir Büyükşehir Meclisinde ’kalpazanlık’ tartışması

AK Parti Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe'nin "Eğer ki biz bir yerde bir kelimeyi söylüyor ancak başka bir yerde başka bir şey söylüyorsak, buna hukuk dilinde sahtekarlık denir. Siyaseten de bazen bir dediğimizin sonra tam tersini söylersek buna da siyasi kalpazanlık deriz" dedi. Boztepe'nin konuşması mecliste gerginliğe neden oldu.

ÇELİŞKİLİ AÇIKLAMALAR MECLİSE TAŞINDI

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 haziran'da izmir ziyareti sırasında depremzedelerle bir araya geldi. Burada yaptığı konuşmada Depremde hasar gören orta hasarlı binalar için Dünya Bankası ile imzaladıkları 340 milyon dolarlık kredinin 2 aydır Cumhurbaşkanının önünde onay beklediğini Bunun üzerine AK Parti İzmir mlilletvekili Necip Nasır TBMM'ye sor önergesi vererek Cumhurbaşkanının önünde onay bekleyen böyle bir kredi olup olmadığını sordub. Nasır'ın önergesinin ardından Dünya Bakası Türkiye Direktörü bir açıklama yaparak İzmir Büyükşehir Belediyesi ile kredi konusunda mutabık kaldığıklarını fakat imzalanmış böyle bir kredi sözleşmesi olmadığını söyledi. Şok gelişme sonrası AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'yi makamında ziyaret eden Soyer çıkışta ağız değiştirerek imzalanmış bir kredi sözleşmesi olmadığını Dünya Bankası ile kredi konusunda varılmış bir mutabakat olduğunu söyledi. Soyer'in çelişkili açıklamaları Büyükşehir Belediye Meclisinde sert tartışmalara neden oldu.

"BU SİYASİ KALPAZANLIKTIR"

Dünkü oturumda Soyer'in birbiri ile çelişen açıklamalarını sert bir dille eleştiren AK Partili Meclis Üyesi Hüsnü Boztepe "Devamlı gündemde olan deprem kredisi ile ilgili hem büyükşehir belediye başkanımız hem de il başkanımızın yaptığı açıklamalar var. Sayın Soyer, ulusal bir gazeteye verdiği demeçte krediden bahsetmiş ancak kendisi böyle bir kredi başvurusu olmadığını söylemişti. Mecliste zaten böyle bir kredinin olmadığını biliyoruz. İl Başkanı Deniz Yücel de bir açıklama yapmış ve hem dünya bankası kredisi hem emsal artışı ile ilgili bir konuşma yapmış. Biz depremden sonrası yaptığımız açıklamalarda emsal artışını zaten önermiştik. Önümüzdeki ay AK Parti grubu olarak bununla ilgili önerge vereceğiz. Eğer ki biz bir yerde bir kelimeyi söylüyor ancak başka bir yerde başka bir şey söylüyorsak, buna hukuk dilinde sahtekarlık denir. Siyaseten de bazen bir dediğimizin sonra tam tersini söylersek buna da siyasi kalpazanlık denir. Cumhurbaşkanlığında onay bekleyen kredi yok. Biz bu parayı alsak dahi evi yıkılan vatandaşa bu kredi ile konut mu yapılacak? Yapamaz… Bu krediden bahsediyorsunuz ve insanlar bir umuda bağlanıyor. Sanıyor ki bu kredi gelecek ve bu insanlar evlerine kavuşacak… Nasıl olacak bu?" diye konuştu

SOYER SÜRECİ ANLATTI

Hüsnü Boztepe'nin söylemleri sonrası söz alarak 'Siyasi kalpazanlık' iddialarına yanıt veren Soyer, Boztepe'nin siyasi kalpazanlık söylemlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Dünya Bankası ile imzalanmış bir sözleşme olmadığını belirten Soyer; "Ancak bunun imzalanması için sözleşmeyi Cumhurbaşkanlığının önüne koyacak Hazine ve Maliye Bakanlığı'dır. Ancak Cumhurbaşkanlığının önüne koymuyor. Eğer koysa onaylansa bu para İzmir'e gelecek. Hazır bir mutabakat var. 340 milyon dolarlık krediyi 4 ay içinde çıkardık. Bunu sadece İBB olarak biz değil Bakanlık ve İller Bankası ile yaptık. Sonuçta bu para çıktı ve duruyor orada. Bu kredide mutabık kalınmışken İzmir bundan faydalanamıyor. Kalpazanlık sahtekarlık bunun neresinde?" dedi.

GERGİNLİK ÇIKTI

Soyer'in konuşmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal'ın söz istemesine rağmen Hızal'a söz vermeyip meclisi kapatması sonrası, Hızal tepki gösterdi. Hızal'ın tepkisi üzerine oturum sonrası konuşan Başkan Soyer ,"Ben size son söz diye sordum" ifadelerini kullanırken, Hızal ise Soyer'e "Sizin bunu sormanız önemli değildir. Ne söyleyeceğimizi bile bilmiyorsunuz" dedi. Yeniden Hızal'a hitap eden Soyer ise "Ben sordum siz kaldırmadınız" ifadelerini kullanırken, tartışmalara AK Partili Boztepe de dahil oldu. Soyer'in salondan ayrılacağı sırada konuşan Boztepe, "Belli oldu başkanım" dedi. Boztepe'nin söylemi üzerine durarak Boztepe'ye dönen Soyer ise, "Ne belli oldu?" diye sordu. Soyer soru üzerine salondan ayrılırken Boztepe ise "Bırakmadınız konuşalım, rezillik!" diye yanıt verdi.

AÇIKLAMA GELDİ

Meclis sonrası açıklama yapan Hızal, "Bugün İzmir için çok önemli bir konun tartışıldığı bir meclis toplantısında yapmış olduğumuz eleştirilerden gördük ki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı ve İzmir Meclisi'ni yöneten Tunç Soyer, öncesindeki uygulamalarına benzer anti demokratik bir uygulamayla kendi konuşmasının hemen sonrasında 'benden sonra kimse konuşamaz' şeklinde ifade kullanarak meclisi kapattı. Bunu çok defa önceki meclis toplantılarında da dile getirmiştik. Bir belediye başkanın konuşması sonrasında meclis üyelerinin konuşmayacağı anlamında bir yasal dayanak yok. Burası demokratik bir ortam. Sayın Soyer'in demokrasiden, şeffaflıktan bahsedip meclis toplantılarını bu şekilde yönetmesi kabul edilebilir bir tutum değil. Bizler gerçekten İzmir'de birileri tarafından çok yanlış noktalara çekilmeye çalışan deprem ve deprem sonrası konuya ilişkin çok önemli bir konuyu konuşuyorduk. Bu konunun konuşulmasında bir detayı kendisi de dile getirdi ve yapılan bir takım görüşmelerin içerisinde bulunan biriyim. Ben umuyorum ki kendisi çarşamba günkü meclise gelir. Son zamanlarda alışkanlık haline getirdi çarşamba ve cuma meclislerine gelmemeyi. Ama ister gelsin ister gelmesin İzmir kamuoyuna gerekli açıklamalar, bilgilendirmeler meclis toplantısında bizler tarafından yapılacak. Mikronu kapatmaları, toplantıyı sona erdirmeleri bizlere söz hakkı tanımamalarını biz Cumhur İttifakı Grubu olarak, İzmir halkının temsilcileri olarak kabul etmiyoruz, reddediyoruz." dedi.

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