Kargo ile gönderilen 11 KG kokain yakalandı! Hava kompresöründe saklıyorlardı! Akılalmaz taktik...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; yabancı uyruklu (D.G.R.R.) isimli şahıs tarafından Türkiye'ye uyuşturucu madde girişi yapılacağı bilgisini aldı.
Jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin uluslararası faaliyet gösteren bir kargo firması aracılığı ile Türkiye'ye hava kompresörü gönderdiğini tespit etti. Alınan bilgiler doğrultusunda söz konusu kargo şirketi ile temasa geçen Jandarma ekipleri hava kompresörünün İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunan kargo antreposunda tutulduğunu belirledi.
Gönderilen kargonun alıcısının tespit edilmesi maksadıyla gümrük belgelerini inceleyen ekipler, kargonun İstanbul Hadımköy'de faaliyet gösteren bir medikal tekstil firması olduğunu, firmanın kargonun çıkartılması maksadıyla herhangi bir müracaatının olmadığı ve kargonun antrepoda beklediği tespit edildi.
AKILALMAZ TAKTİK 'AVCI'YA SÖKMEDİ
Edinilen bilgiler doğrultusunda narkotik köpeği "Avcı"nın da katılımıyla antrepoda arama yapıldı. Avcı"nın hava kompresörüne tepki vermesi üzerine hava kompresörü söküldü. Kompresörün içerisine özel olarak hazırlanmış gizli bölmede (11) kilo uyuşturucu madde (Kokain) ele geçirildi. Hava kompresörünün arama köpeklerinin tepki vermesini önlemek için kimyasal madde ve madeni yağ ile kaplandığı anlaşıldı.
Olayla bağlantısı olduğu değerlendirilen diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğü öğrenildi.