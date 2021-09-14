Kargo ile gönderilen 11 KG kokain yakalandı! Hava kompresöründe saklıyorlardı! Akılalmaz taktik...

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik yaptığı istihbarı çalışmalar neticesinde; yabancı uyruklu (D.G.R.R.) isimli şahıs tarafından Türkiye'ye uyuşturucu madde girişi yapılacağı bilgisini aldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan teknik ve fiziki takip neticesinde; şüphelinin uluslararası faaliyet gösteren bir kargo firması aracılığı ile Türkiye'ye hava kompresörü gönderdiğini tespit etti. Alınan bilgiler doğrultusunda söz konusu kargo şirketi ile temasa geçen Jandarma ekipleri hava kompresörünün İstanbul ili Bağcılar ilçesinde bulunan kargo antreposunda tutulduğunu belirledi.