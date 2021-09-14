Konya şehidini uğurladı

Irak
'taki
Pençe-Şimşek Harekatı bölgesinde terör örgütü üyelerince açılan taciz ateşi sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Ömer Faruk Erdem
(23) Konya
'nın Akşehir
ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Anne ve babasını daha önce kaybeden şehit Erdem'in cenazesi, helallik alınması için kendisini büyüten babaannesi Döndü Erdem'in evine götürüldü. Nasrettin Hoca Meydanı'nda kılınan cenaze namazına Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mehmet Hamdi Yıldırım
, Konya Valisi Vahdettin Özkan, ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı. Babaanne Döndü Erdem, tekerlekli sandalyesinde gözyaşlarına hâkim olamadı. Şehit Erdem öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
ERDOĞAN'DAN TAZİYE
Bu arada Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, şehit Erdem ile Suriye
'deki İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde terör örgütü mensuplarınca düzenlenen saldırıda ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Turgay Abacı'nın ailelerine birer mesaj göndererek, başsağlığı dileklerini iletti.