Körfezi kirleten gemiye 1 milyon 286 bin lira ceza

Kocaeli Derince Limanından gelen bir ihbar üzerine bölgeye denetime giden ekipler, limanda bağlı duran Ukrayna Bandıralı kuru yük cinsi geminin İzmit Körfezini kirlettiğini tespit etti. Yapılan tespit ile birlikte gemiye 1 milyon 286 bin TL ceza kesilirken, denize kirlilik gitmemesi için gemi çevresinde önlem alındı.

GEMİYE CEZA

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi ekipleri gelen ihbar üzerinde hızlı bir şekilde Derince Limanına ulaştı. Yapılan kontrollerde Ukrayna Bandıralı PORODA isimli gemide ambar kapağı hidrolik sistemindeki hortumun patlaması sonucu yağın denize döküldüğü tespit edildi. Büyükşehir ekipleri tarafından kirliliğin denize yayılmaması için gemi etrafına güvenlik bariyeri ve sosisleri çekildi. Kirliliğe neden olan gemiye 1 milyon 286 bin TL ceza kesildi.