Mansur Yavaş ile YPG’li başkanla aynı yerden ödül aldı

Belediye Başkanları Vakfı (City Mayors Foundation) Dünya Belediye Başkanı Projesi kapsamında 2004 yılından bu yana belediye başkanlarına çeşitli ödüller veriyor. Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş da "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü"nü kazandığı açıkladı. Yavaş, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazanmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Size hizmet etme fırsatını bana sunduğunuz için teşekkür ediyorum. Bu başarı Mansur Yavaş'a ait değil, 6 milyon Ankaralının. İnşallah sizlerin adına bu ödülü alacağım" dedi.

YPG'Lİ BELEDİYE BAŞKANI'NA DA ÖDÜL VERDİLER

Belediye Başkanları Vakfı tarafından düzenlenen bu ödül için Yavaş Asya kategorisinde yer alırken, PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'ye bağlı Suriye'nin Rakka Eş Belediye Başkanı Leila Mustapha'nın da aynı kategoride yer aldığı ve vakfın 2021 Dünya Belediye Başkanı Jüri Ödülü'nü Leila Mustapha'ya verdiği ortaya çıktı. Ayrıca bu ödülün sadece Yavaş'a değil, çeşitli kategorilerde toplamda dokuz belediye başkanına verildiği öğrenildi.



GÖKÇEK TEPKİ GÖSTERDİ: "DAVUL DENGİ DENGİNE VURUR"

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı İbrahim Melih Gökçek, ABB Başkanı Mansur Yavaş ile PKK ve YPG'ye bağlı Suriye'nin Rakka Belediye Başkanı Leila Mustapha'nın aynı kategoride bulunduğu ve ikisinin de ödüller aldığını duyurarak tepki gösterdi. Gökçek sosyal medya hesabından tepkisini dile şöyle dile getirdi:

"Dünya Belediye Başkanı diye abartılan seçimin aslı Asya ülkeleri bazında… Ayrıca Yavaş'ın kendi kategorisinde yarıştığı kişi YPG'li Suriye Rakka Belediye Başkanı Leila Mustapha. Leila'ya da, Mansur'a da aynı ödülü vermişler. Eh davul dengi dengine… Hadi inkâr edin… Gülünecek hallerine hemen sosyal medya algısına başlamışlar. İşte ispatı. Mansur'un 'Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü' almak için yarıştığı ve birlikte ödül aldığı Rakka şehri… Dedim ya davul dengi dengine vurur…"

Gökçek, sosyal medya hesabından terör örgütünün görsellerinin yer aldığı Rakka şehrinden fotoğraflar da paylaştı.