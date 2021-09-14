Mansur Yavaş’ın ödülünün perde arkası bambaşkaymış! Hizmete para YOK ama PR’a var!

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 2021 Dünya Belediye Başkanı Başkent Ödülü'nü kazandığını açıkladı. AK Parti Genel Sekreteri ve Ankara Milletvekili Fatih Şahin, Yavaş'ın aldığı ödülle ilgili yaptığı araştırmanın sonuçlarını sosyal medya hesabından açıkladı. Ödül veren kurumun önüne gelene ödül dağıttığını vurgulayan Şahin, şunları ifade etti:
ARKASINDA VAKIF VAR
Ödülü veren "World Mayor" adlı, 2 yılda bir belediye başkanlarını ödüllendiren bir oluşum. Websitesi: http://worldmayor.com . Arkasında "City Mayors" adlı bir vakıf var.
ÖDÜL ROTTERDAM VE GRİGNY BAŞKANLARINA VERİLMİŞ
Öncelikle ödül için toplamda 32 belediye başkanını listeye aldıklarını söyleyelim. Bunlardan 12'si finalist olarak belirlenmiş, 2'si ise ödülü kazanmış. Yukarıdaki linkte de görüleceği gibi Mansur Yavaş bu 2 kişiden biri değil. Ödül Rotterdam ve Grigny başkanlarına verilmiş.
ÖNÜNE GELENE ÖDÜL VERMİŞLER!
Yani 12 finalistten sadece 2'si esas ödülü kazanmış, kalan 10 belediye başkanının ise 7'sine ekstra ödüller vermişler. Tabiri caiz ise bu kurum önüne gelene ödül dağıtmış. Muhtemelen mutlu olsunlar diye. Dünden beri görülen o ki bu epey de başarılı olmuş.
TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SÖZDE RAKKA BELEDİYE BAŞKANI DA ÖDÜL ALMIŞ
Verilen ekstra ödüllere de "jüri ödülü", "sürdürülebilirlik ödülü", "gelecek ödülü" gibi isimler vermişler. Mansur Yavaş da bunlardan birini almış. "Jüri ödülü" alan isim ise, Suriye'de Rakka bölgesini işgal etmiş olan terör örgütü PKK/PYD'nin sözde Rakka Belediye Başkanı! Oluşumun ve arkasındaki vakfın içinde yer alan isimlere bakıldığında pek de muteber şahıslar olmadıkları, Facebook ve Twitter hesaplarında ise esas ödülü alan isimlere dair paylaşımların en fazla 1-2 beğeni/rt aldığı (hatta hiç almadığı) görülüyor.
HİZMETE PARA YOK AMA PR'A VAR
İşin özü; sosyal medyada yaşayan, Ankara'nın asıl sorunları ve gerçeklerle bağını koparan CHP'li Mansur Yavaş, yine iş ve icraat üretmek yerine PR'a harcanan mesailerle ve paralarla, kendisinin çalıp oynadığı bir gündemle Ankara'yı meşgul ediyor. Hizmete para YOK ama PR'a var!