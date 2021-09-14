Mansur Yavaş’ın ödülünün perde arkası bambaşkaymış! Hizmete para YOK ama PR’a var!

ARKASINDA VAKIF VAR

Ödülü veren "World Mayor" adlı, 2 yılda bir belediye başkanlarını ödüllendiren bir oluşum. Websitesi: http://worldmayor.com . Arkasında "City Mayors" adlı bir vakıf var.

ÖDÜL ROTTERDAM VE GRİGNY BAŞKANLARINA VERİLMİŞ

Öncelikle ödül için toplamda 32 belediye başkanını listeye aldıklarını söyleyelim. Bunlardan 12'si finalist olarak belirlenmiş, 2'si ise ödülü kazanmış. Yukarıdaki linkte de görüleceği gibi Mansur Yavaş bu 2 kişiden biri değil. Ödül Rotterdam ve Grigny başkanlarına verilmiş.

ÖNÜNE GELENE ÖDÜL VERMİŞLER!

Yani 12 finalistten sadece 2'si esas ödülü kazanmış, kalan 10 belediye başkanının ise 7'sine ekstra ödüller vermişler. Tabiri caiz ise bu kurum önüne gelene ödül dağıtmış. Muhtemelen mutlu olsunlar diye. Dünden beri görülen o ki bu epey de başarılı olmuş.