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Giriş Tarihi: 14.9.2021 10:51

PKK darbe almaya devam ediyor: Gri listedeki terörist teslim oldu

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
PKK darbe almaya devam ediyor: Gri listedeki terörist teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor. PKK, Eren operasyonları ile ağır darbe alırken, terör örgütü mensupları kaçarak güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim olurken Terörden Arananlar Listesinde "Gri" kategoride olduğu belirlendi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen Eren Operasyonları ile PKK'a ağır darbe vurulurken bir yanda da ikna çalışmalarıyla terör örgütünün gerçek yüzünü görerek kaçan kişiler güvenlik güçlerine teslim olmaya devam ediyor. PKK terör örgütünden kaçan 1 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensubunun 2014 yılında örgüte katıldığı ve Terörden arananlar listesinde Gri kategoride olduğu belirlendi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda; 2021 yılında teslim olan örgüt mensubu sayısı 145'e yükseldi.

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PKK darbe almaya devam ediyor: Gri listedeki terörist teslim oldu
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