Şanlıurfa’da FETÖ mahrem yapılanmasına operasyon

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa merkez ve ilçelerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütün tepe yönetimi ve Emniyet mahrem imamı ile irtibatları bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasında aralarında 4 kamu çalışanı olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramada örgüt elebaşı tarafından kaleme alınmış kitaplara ve çok sayıda dijital materyale ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.