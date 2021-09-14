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Giriş Tarihi: 14.9.2021 14:26

Şanlıurfa'da FETÖ mahrem yapılanmasına operasyon

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa’da FETÖ mahrem yapılanmasına operasyon

Şanlıurfa ve İlçelerinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yapılan operasyonda, örgütün tepe yönetimi ve Emniyet mahrem imamı ile irtibatları bulunduğu tespit edilen aralarında 4 kamu çalışanı olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Şanlıurfa merkez ve ilçelerde FETÖ/PDY silahlı terör örgütün tepe yönetimi ve Emniyet mahrem imamı ile irtibatları bulunduğu tespit edilen kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasında aralarında 4 kamu çalışanı olmak üzere 8 kişi gözaltına alındı. İkametlerde yapılan aramada örgüt elebaşı tarafından kaleme alınmış kitaplara ve çok sayıda dijital materyale ele geçirildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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Şanlıurfa'da FETÖ mahrem yapılanmasına operasyon
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