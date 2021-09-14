Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü
Giriş Tarihi: 14.9.2021 15:16 Son Güncelleme: 14.9.2021 15:35

Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü

Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü

Son dakika bilgisine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Görüşmede Türkiye ve Almanya ilişkileri ile Afganistan konusu ele alındı. Başkan Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Görüşmede Türkiye ve Almanya ilişkileri yanısıra Afganistan ve göç meselesi ile bölgesel konular ele alındı.

AB'YE 'SÜRAT' MESAJI!

Başkan Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.

GÖÇ KONUSU DA ELE ALINDI

Erdoğan, Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA