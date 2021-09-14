Son dakika: Başkan Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile görüştü. Görüşmede Türkiye ve Almanya ilişkileri yanısıra Afganistan ve göç meselesi ile bölgesel konular ele alındı.
AB'YE 'SÜRAT' MESAJI!
Başkan Erdoğan, Steinmeier ile görüşmesinde katılım müzakereleri, Gümrük Birliği ve vize serbestisi konularında AB'nin süratle adım atması gerektiğini ifade etti.
GÖÇ KONUSU DA ELE ALINDI
Erdoğan, Steinmeier ile telefon görüşmesinde Türkiye'nin yeni bir göç yükünü kaldıracak kapasitesi olmadığını vurguladı.