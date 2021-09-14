Son dakika | Mehmetçik’ten destan: 17’si üst düzey 271 terörist etkisiz hale getirildi!

Son dakika haberi: Terörü kaynağında kurutma stratejisiyle 23 Nisan'da Kuzey Irak'ın Metina, Zap, Avaşin-Basyan bölgelerinde başlatılan Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek harekâtında bugüne kadar 271 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlardan 17'si üst düzey yöneticilerden oluşurken, terör örgütünün silah ve cephanelik depoladığı birbiriyle bağlantılı yeraltı tünelleri imha edildi. Nisan ayından itibaren kademeli olarak küçük gruplarla ülkemize sızma hazırlığı yapan teröristler, barınma alanlarına yönelik başlatılan harekâtla birlikte imha edilince bu yıl Türkiye'ye silahlı gruplar geçiş yapamadı. İç güvenlik harekâtlarında da ağır darbe alan terör örgütünün ülkemiz sınırlarındaki mevcudu 250'ye kadar düştü.
DARBE ÜSTÜNE DARBE
Hakkâri Çukurca'nın karşısındaki Metina ile Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik eş zamanlı başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekâtının 140. gününde terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Harekâtın başlamasından bu yana 271 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar arasında MİT'in anlık istihbaratıyla nokta operasyonda iki korumasıyla öldürülen sözde Metina genel sorumlusu İran uyruklu Muhammed Hüseyin Şahbazi de bulunuyor. Terörle Mücadelede köklü strateji değişikliğiyle birlikte yerli ve milli yüksek teknolojinin kullanılması ve harekâtın kapsamının geniş tutularak 5 ay sürmesi terör örgütünün yönetim kademesini de panikletti.
FÜZE VE CEPHANELİK DOLU TÜNELLER VURULDU
Terörist elebaşı Murat Karayılan, "Türk ordusunun çıkmaya niyeti yok. Bu operasyonlar geçmiştekilerden çok farklı, ele geçirdikleri bölgelere kalıcı olarak yerleşiyorlar" açıklamasıyla terör örgütünün yaşadığı çıkmazı ifade etti. Pençe Yıldırım ve Pençe Şimşek harekâtı bölgesinde, ABD'nin terör örgütü YPG'ye hibe ettiği tırlar dolusu silahların depolandığı Avaşin'deki 34 yeraltı tüneli lazerle işaretlenerek nüfuz edici güdümlü füzelerle vurularak kullanılamaz hale getirildi.
318 mağara, sığınak, hastane, terörist kıyafetlerinin dikildiği iki tünel, barınma ve eğitim alanı uçaklarca vurularak imha edildi.
PATİKA YOLLARI MAYINLADILAR
Mehmetçiğin karadan ilerlemesini ve hareket kabiliyetini zayıflatmak için stratejik hakim tepeler, geçiş güzergahları ve patika yollara tuzaklanmış 658 anti tank mayını, metal variller içinde hazırlanmış her biri 300 ila 800 kilo ağırlığında 115 uzaktan kumandalı bomba da detektör köpeklerin de yardımıyla bulunarak etkisiz hale getirildi.