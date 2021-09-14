Son dakika | Mehmetçik’ten destan: 17’si üst düzey 271 terörist etkisiz hale getirildi!

DARBE ÜSTÜNE DARBE

Hakkâri Çukurca'nın karşısındaki Metina ile Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik eş zamanlı başlatılan Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekâtının 140. gününde terör örgütüne ağır darbe vuruldu. Harekâtın başlamasından bu yana 271 terörist etkisiz hale getirildi. Bunlar arasında MİT'in anlık istihbaratıyla nokta operasyonda iki korumasıyla öldürülen sözde Metina genel sorumlusu İran uyruklu Muhammed Hüseyin Şahbazi de bulunuyor. Terörle Mücadelede köklü strateji değişikliğiyle birlikte yerli ve milli yüksek teknolojinin kullanılması ve harekâtın kapsamının geniş tutularak 5 ay sürmesi terör örgütünün yönetim kademesini de panikletti.