Son dakika haberi | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: İstanbul, Denizli, Antalya, Burdur...

Son dakika... Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İşte Meteoroji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarıları:
DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA ORTA SERTLİKTE RÜZGAR
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26
İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30
Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 33
Antalya: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 28
Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25
Erzurum: Parçalı bulutlu 27
Diğer yandan son dakika verilerine göre Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 33, Iğdır'da 32, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum ve Kars'ta 27 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.
Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33