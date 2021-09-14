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Giriş Tarihi: 14.9.2021 11:16 Son Güncelleme: 14.9.2021 11:17

Son dakika haberi | Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: İstanbul, Denizli, Antalya, Burdur...

İHA
Son dakika haberi | Meteoroloji’den flaş hava durumu uyarısı: İstanbul, Denizli, Antalya, Burdur...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tüm yurtta hava durumuna ilişkin son dakika verilerini paylaştı. İstanbul başta olmak üzere birçok noktada mevsimsel geçişlerin yaşandığı ve yağışların gelmeye başladığı aktarılırken Denizli ve Burdur ile Antalya’nın batısının iç kesimlerinde kuvvetli yağış bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi'nde sıcaklıkların mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. İşte son dakika hava durumu uyarısı ve meteoroloji raporu.

Son dakika... Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Osmaniye, Sinop, Artvin ve Ardahan çevreleri ile Kastamonu ve Hatay'ın kıyı, Kahramanmaraş'ın batı, Adana'nın kuzey kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İşte Meteoroji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarıları:

AKDENİZ BÖLGESİNDE YAĞIŞ

Yağışların Denizli ve Burdur çevreleri ile Antalya'nın batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU VE GÜNEYDOĞU ANADOLU'DA ORTA SERTLİKTE RÜZGAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı yurt genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun güneyi ve Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 26

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Adana: Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri yerel olmak üzere gök gürültülü sağanak yağışlı 33

Antalya: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların batısının iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor) 28

Samsun: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Trabzon: Parçalı bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 25

Erzurum: Parçalı bulutlu 27

Diğer yandan son dakika verilerine göre Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevreleri sağanak yağışlı geçecek. Sıcaklığın mevsim normalleri civarında seyredeceği bölgede, rüzgar kuzeyden hafif, zaman zaman orta kuvvette esecek. Gün içinde en yüksek sıcaklığın Tunceli'de 33, Iğdır'da 32, Erzincan'da 31, Ağrı'da 29, Erzurum ve Kars'ta 27 ve Ardahan'da 23 derece olacağı tahmin ediliyor.

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 33

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Son dakika haberi | Meteoroloji'den flaş hava durumu uyarısı: İstanbul, Denizli, Antalya, Burdur...
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