Terfiler açıklandı! İstanbul’da yedi emniyet müdürü terfi aldı

Türkiye genelinde 2. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'nden 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğü'ne terfiler açıklandı. İstanbul Emniyeti'nde yedi emniyet müdürü terfi alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu. Güvenlik Şube Müdürlüğü ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Muharrem Yazgan, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Bomba İmha ve İnceleme Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Kayhan Ay, Bağcılar, Avcılar, Bahçelievler, Bakırköy ve Küçükçekmece İlçeleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Cihat Dağdeviren, Gaziosmanpaşa, Bayrampaşa, Fatih, Güngören ve Zeytinburnu İlçeleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Gürhan Kaya, Maltepe, Adalar, Kartal, Pendik ve Tuzla İlçeleri'nden sorumlu İl Emniyet Müdür Yardımcısı Selçuk Aldemir, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Koray Şensoy ve 2. Sınıf Emniyet Müdürü Ahmet Cengiz Koçak terfi alarak 1. Sınıf Emniyet Müdürü oldu.