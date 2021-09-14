Trol savcı hâkim karşısında

Twitter'da @HOHMUSTESARI rumuzuyla açtığı hesaptan trollük yapıp bakanlara, devlet yetkililerine ve AK Partililere inanılmaz hakaretlerde bulunan kişinin Samsun
Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz
olduğu ortaya çıkmıştı. Hesapla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı
'na suç duyurusunda bulunulması üzerine yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı Samsun Cumhuriyet Savcısı Özcan Muhammed Gündüz'ün kullandığı belirlenmişti. Bu tespit üzerine vatandaşlara hukuk dağıtması gerekirken, bir savcının göreviyle bağdaşmayan eylemlerde bulunan Gündüz hakkında Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) soruşturma izni verilmişti. Açığa alınan Özcan hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma dosyası yetkisizlik kararıyla Samsun'a gönderilmişti. Savcı Özcan Muhammed Gündüz hâkim karşısına çıktı. Gündüz, Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ifade verdi.